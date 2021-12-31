【新冠疫苗】陳肇始：農曆新年前將要求進食肆等場所至少打一針

《經濟通通訊社３１日專訊》食物及衞生局長陳肇始宣布，政府將在農曆新年前擴大「疫苗
氣泡」，要求《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規管的食肆及表列處所、
戲院、健身中心、體育館、圖書館、博物館等，要求進入該些場所的市民接種最少一劑新冠疫苗
，場所的員工須於指定限期前接種新冠疫苗，因年齡未符接種或持醫生證明者則獲豁免。
（ｈｙ）
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