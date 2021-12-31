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即市新聞

31/12/2021 15:05

《小傳日記》最佳藍籌係巴巴，神州券商估股吓？

　　《小傳日記》嚟到魚缸２０２１最後一個交易日，行咗衰運大半年嘅科網佬終於爭返一口氣
，因為花旗國嗰邊嘅中概一洗「中丐」污名，全線勁收，所以香江呢邊嘅科網佬都集體起哄，巴
巴高收（０９９８８）８個巴仙，一躍成為全日最佳藍戰士，算係今年風風雨雨之中收個好尾啦

　　唔知今年巴巴咁大經歷，有無諗過去算吓命呢？十月嗰陣神州券商國盛證券，就出咗份用天
干地支預測來年缸湖嘅走勢，但係噚日就被上面嘅證監約談！份「研究報告」都幾架勢，話魚缸
就好似水咁流動，漲跌起伏，魚缸又好似「海納百川」咁歡迎各路資金，所以係屬水。金生水又
水生木，提到天干地支相生的年份股市都會造好，好似１９９７、２００６、２０１４同
２０２０咁喎。
　　但係好明顯阿爺就唔ｂｕｙ呢套，用啲堪輿嘢去講股，講故就得啫，所以就被阿爺約談，唔
准班股佬唔靠自己靠風水。不過其實逢年過節香港班風水佬都會卜吓魚缸走勢，但而家上面吹風
話唔准用風水估市，唔知佢哋今年會唔會少啲出嚟講呢？
　　不過講返篇「風水估股吓」報告，就講到下年一月至四月唔天干地支相生的月份，所以容易
跌，但係到五月就會升咁話。其實同「孖屐」睇法都差唔多呀，普遍都預測魚缸第一季都係偏弱
，去到第二季先會轉好，所以話風水真係信不信由你喇，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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