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31/12/2021 16:24

【新冠肺炎】當局正聯絡望月樓逾２００食客，２２員工送檢疫中心

　　《經濟通通訊社３１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，非常關注食肆
望月樓傳播情況，昨晚已聯同機電署到食肆了解，知道換氣情況不是很平均，有部份枱換氣情況
比較差，正在尋找在該時段進餐的所有食客，曾在該範圍內的工作的２２個員工已送到檢疫中心
，點算後有７１張枱，約有２００多位食客，暫找到８０個食客，已取４０多個樣本，稍後有結
果。（ｈｙ）

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