【通關在望】譚耀宗：新變種病毒出現，通關受一定影響

《經濟通通訊社３１日專訊》全國人大常委譚耀宗表示，新變種病毒傳染力極強，近期每日

都有輸入個案，相信與內地通關安排會受到一定影響。他指出，與內地通關安排已經過長時間商

討，各方面的準備工夫已做好，但現時疫情形勢下，難以評估何時能夠通關，如果市民要回鄉過

年，相信近期便要啟程。他同意，新變種病毒出現，加強措施是必然的事，否則病毒流入社區會

很麻煩。（ｈｙ）

