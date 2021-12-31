《退休多角度－程浩賢》適時調整投資組合，理想退休生活不再離地

《退休多角度》時間過得好快，不經不覺這個專欄由今年第二季開始同大家分享退休投資的

見解已有大半年，２０２１接近尾聲，是時候開始大大小小的年度回顧，您的投資組合又回顧左

未？



＊幾時應該調整投資組合？＊



筆者於以往的文章中都提議大家每半年檢視與調整自己的投資組合；或者當您的生活出現大

變化，例如轉工、置業、移民或者家庭將會有新成員等，有機會影響您的投資目標、回報預期和

風險承受能力的時候，您可能要立即重新審視投資組合。假設，當您發覺自己的目標資產配置偏

離原定百分比（例如５％或１０％），可以考慮重新平衡您的投資組合。如果您的原定配置是

５０％股票，５０％債券時，當您的投資組合已經演化至６０％股票、４０％債券時，您可能要

想想重新平衡資產配置。



＊針對退休準備的投資組合，您有甚麼地方需要注意？＊



檢視與調整退休投資組合，除了風險回報，資產配置與平衡的基本功外，還有其他方面要注

意，例如資產的變現能力，投資需要有靈活性讓您在緊急時可以動用資金，在特定情況下仍可以

維持您的正常生活。再者，投資會否帶來穩定的退休收入，以及市場上有否出現新常態、新發展

以令資產持續增值。退休不可以純粹消耗積蓄，而是要持續投資以活化您的資產，讓它有機會增

長，幫助抵消通脹的影響以及應付日漸高昂的醫療負擔。被動收入或可為自己製造現金流，用以

應付日常生活，亦可以幫助繼續投資，即使退休後仍有望累積更多財富，增加信心應付退休後的

開支。

其實被動收入並非退休人士的專利，我們每個人隨時都可以將被動收入加入自己的資產配置

。正如基督教服務處於２０２１年９月至１０月就「疫情下市民收入減少及借貸情況」作出問卷

調查，疫情下近半受訪市民的家庭收入平均縮水近四成，當中更有四成要借貸度日。被動收入的

累積以及建立變得比以前愈重要，有望填補主動收入的不足。



＊嚴選ＥＳＧ收益基金，為未來加碼＊



以收益基金為例，有目標的定期派息（按：派息並不保證）或可以係其中一個穩定收入來源

。退休好可能會長達三四十年，因此長期投資回報是另一重點。ＥＳＧ投資方案將環境、社會、

企業管治（ＥＳＧ）因素列入投資考量，有助降低風險及持續帶來長期投資回報。我們見到

ＥＳＧ╱可持續投資越來越有分量：根據環球可持續投資聯盟的《２０２０年環球可持續投資回

顧》於２０２０年初，五大市場中的環球可持續投資規模達３５﹒３萬億美元，於過去兩年

（２０１８－２０２０年）及過去四年（２０１６－２０２０年）分別上升１５％及５５％。

仔細的ＥＳＧ篩選機制可助識別ＥＳＧ方面領先同業的企業，這些企業的相對穩定表現有利

產生較高潛在回報。不少基金研究數據顯示，投資ＥＳＧ並不等於犧牲投資回報。事實上ＥＳＧ

指數的表現可能勝過傳統的非ＥＳＧ指數。這樣被動收入與ＥＳＧ雙劍合璧，有機會產生可持續

長期回報，帶來長期收入的機遇，從而提高退休保障，有助退休人士維持生活水平。大家不妨留

意這個方向，趁住資產調整的時候考慮加入一些適合自己的收益類產品。在此預祝大家新年進步

，身體健康！我們２０２２再見！

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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