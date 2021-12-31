《積金攻略－黃煥儀》綠色投資大行其道，強積金需與時並進

《積金攻略》全球投資愈來愈重視環境、社會及管治（ＥＳＧ）因素，原因之一，在於市場

增長空間龐大－－按照「亞洲證券業與金融市場協會（ＡＳＩＦＭＡ）」估計，為了實現將全球

暖化限制在１﹒５攝氏度的目標，單是亞洲地區，未來３０年就需要６６萬億美元的氣候投資，

相當於全球的超過一半。

香港積金局近年亦鼓勵強積金受託人及其投資經理將ＥＳＧ因素納入投資過程，並向成員作

出披露，以及考慮把綠色債券納入強積金投資組合的可行性。根據積金局資料，強積金投放於綠

色債券及ＥＳＧ基金的投資金額，１０年間就由２０１１年９月底的１﹒５５億元，增加至

２０２１年９月底的１３９億元，增幅達８８倍。



＊認可基金，綠色債券，節節增加＊



事實上，ＥＳＧ主題投資大行其道。香港方面，獲證監會認可的相關基金數目正節節上升，

今年年初時只得３７隻，截至１２月１７日已增加至８５隻；總資產淨值至９月時已突破

１０００億元。

此外，港府今年以來已先後三次發行綠色債券，第一次為１月的２５億美元債券，第二及第

三次同樣在１１月，分別為３０億美元等值的美元債券及歐元債券，以及５０億人民幣債券；未

來５年，將接踵發行累計上限為２，０００港元等值的綠色債券。

觀乎債息，回報亦不俗，以５年期為例，美元債券為０﹒６３５％（與５年期美國國債差距

為＋２２﹒５基點），歐元債券為０﹒０１９％（與５年期歐元掉期利率中間價差距為＋１０基

點），人民幣債券為３％（與５年期中國國債差距為＋２７﹒２基點）。

全球方面，根據「氣候債券倡議組織」調查報告，截至第３季度，今年全球綠色債券發行規

模達３５４２億美元，已超越去年總發行量２９７１億美元，預計全年可達５０００億美元；明

年更可翻一番，突破１萬億美元大關；到２０２５年，再進一步上升至５萬億美元。



＊打正旗號，唯一基金＊



然而，環顧強積金４０９隻成分基金，打正「綠色」旗號的，只得１隻，就是友邦的「綠色

退休基金」，截至９月３０日，基金總值３３﹒３１億元，１年回報為２７﹒５９％，３年年均

為１１﹒４８％，５年年均為１１﹒９３％，開支比率則為１﹒４６％。

值得注意的是，該基金的選股標準，並非只是根據有關公司的環境評級，還包括基本的財務

表現預測；用以比較的指標指數亦非任何ＥＳＧ指數，而是摩根士丹利資本國際全球指數。

事實上，該基金的十大持股，並非從事一般人印象中的環保行業，例如再生能源等，而頭三

位分別是蘋果公司（４﹒７０％）、谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ（４﹒４９％）及Ｍｅｔａ

Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ（２﹒４８％）；地區分布方面，則大部分在美國（６４﹒８６％），其次

已是日本的６﹒９６％。

期待積金局繼發布指導原則，協助受託人訂立相關管治框架及措施以管理ＥＳＧ風險後，盡

快發出指引，容許受託人根據指引及指數，推出綠色強積金產品。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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