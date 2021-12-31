《品中資－羅國森》騰訊（００７００）是高息增長股？

《品中資》上周，股王騰訊（００７００）突然宣布，向股東以實物形式分派她持有的京東

集團（０９６１８）股份，令投資者喜出望外，因為騰訊事前的吹風是研究派發中期息。股東們

相信也想不到，所謂的中期息，原來是京東的股票。

這份禮物也算重手，因為根據安排，每持有２１股騰訊，可獲分派１股京東。假設１股京東

２６０元，一股騰訊４５０元。２１股騰訊就等於９，４５０元，以此伸算，這個所謂中期息的

息率就有２﹒７５厘（２６０╱９，４５０ｘ１００％＝２﹒７５％），比起騰訊的往績息率

０﹒３６厘高出近７倍。

又或者，連同本來的０﹒３６厘股息率（預期息率應該高於０﹒３６厘），騰訊今年的全年

息率已有３厘，冠絕一眾科技股。事實上，有息派的科技股已經不太多，更何況高息的科技股。

但問題是，以這種形式派發的中期息，會否恒常化？又是否每次都這樣重手？

無疑，騰訊手上還有一批早年投資的公司，也是相對成熟，又跟騰訊的業務沒有很大協同效

應，不排除會繼續以這種形式分派予股東，但相信不可能定期進行吧，因為數目始終有限。即是

說，恒常化的機會相對較低。不過，以現金方式增派中期息的機會反而存在。但如果是現金股息

，我相信又不會太重手呢！

但無論如何，我作為一位長期股東，也是騰訊擁躉，對於騰訊今次的安排，實在感到很窩心

，因為騰訊願意將公司的投資成果，跟所有股東分享。



＊長線騰訊是正確的＊



過去，有人形容，買騰訊就等於買入一隻科技股基金，因為騰訊會替股東找尋投資對象。而

更重要的是，當這些投資成熟的時候，騰訊願意把成果跟股東分享，這就令我更覺，長期持有騰

訊的決定是正確的。

今年以來，騰訊股價大約跌了兩成一（去年底收報５６４元，昨日收報４４３﹒４元），如

果以今年高位７７５﹒５元計，跌幅更高達四成三。雖然表現已經是眾多科技股之中最好，但作

為擁躉來說，當然是有點不是味兒。

但我同意，就算是一等一的股王，股價也不可能連年上升，有時候也會遇到低潮。今年正正

就是科技股的低潮，眾多的監管政策困擾著科技股的前景，但騰訊在應對市場變化和監管措施，

同樣做得出色，令她持續跑贏其他科技股。

更令人欣慰的是，在適當的時候，她又會給予股東額外回報。我認為，她的管治水平已經再

三得到確認了。

過去，我在本欄也提過，所謂的高增長股，隨著盈利基數不繼擴大，最終都會放緩。但如果

是一家具前瞻性的公司，能夠長期維持低雙位數增長，即是每年十幾個巴仙，仍然是有可能的。

我相信，騰訊就正在表演給我們看，因為騰訊除了不斷鞏固自己的核心業務外，還在探索未

來的增長點，率先投入資源，目的就是維持公司的增長動力。



＊騰訊具元宇宙概念＊



科技公司的未來亮點是元宇宙，我認為，以遊戲為核心業務的騰訊，正好是元宇宙的受惠股

，因為元宇宙主要是現實世界和虛擬世界的結合，電腦遊戲或手機遊戲，就是元宇宙最佳的應用

場景。

從這個角度看，騰訊的核心業務不但未飽和，而且還有很大增長空間，加上其他現有業務的

增長，再配合已經「播種」，等待收成的新業務，未來一段日子，騰訊肯定仍會保持增長。

如果連股息都不斷增加（事實上，騰訊的派息，自上市以來是連年增加的），我真的找不到

理由要放棄騰訊？！

作為２０２１年最後一篇品評，我想再向大家推介騰訊，現價可以買入之餘，也可以在低位

時多買一些，有一至兩成利潤後減持部分，套現等待機會，其他就作為長線投資，直到等錢用才

沽。或者，萬一騰訊的基本因素變壞才沽，但這個應該不會在這幾年出現，除非內地政策有

１８０度的轉變。

最後，祝各位在新的一年，能夠更上一層樓，投資得心應手。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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