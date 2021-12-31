《雷鳴天下－雷鼎鳴》美俄博弈對中港的啟示

《雷鳴天下》近月以美國為首的北約積極推動烏克蘭加入北約的程序，俄羅斯堅決反對，並

在俄烏邊境增加軍力，俄羅斯與西方國家關係變得嚴峻，有人還猜普京會否一怒之下收回烏克蘭

。同一時期，美國與中國關係也緊張，貿易戰、科技戰、利用香港及新疆的地緣政治戰仍未完全

結束，台灣問題又變得尖銳起來。中、美、俄三大玩家的博弈策略益見複雜。



中國的國策是謀求自身的發展，本無興趣與美國起衝突，但樹欲靜而風不息，美國害怕中國

成為世界一哥，自己找上門來撩起紛爭，中國也無可奈何。但要注意，前蘇聯及今天的俄羅斯幾

乎是西方世界的世仇，蓋因其有超強軍力及核武，領土又遼闊，從美蘇及美俄的歷史及當代關係

中，中國可以吸納到不少重要的信息，有利於如何應對美國。我們可先回顧美國針對蘇聯及俄羅

斯的策略，以作參考。



二次大戰後的美蘇冷戰，勝者顯然是美國，蘇聯不但解體，經濟崩潰，人民收入在９０年代

減少一半，大量科技人才流失，連美女也要流落異鄉，這叫俄羅斯這戰鬥民族如何不痛不欲生？

葉利欽當年若非一早與接班人普京有交易，得到特赦，怎可能在退休後過著奢華生活，甚至可到

中國桑拿及傳說找氣功師注入真氣？要知道，他不但被俄羅斯人民普遍視為民族罪人，連反共的

諾貝爾文學獎得主索爾仁尼琴也罵他在政治、經濟、道德上都在摧毀洗劫俄羅斯。



＊蘇聯軍人被嘲侮 士氣低落＊



為何美國成功，蘇聯戰敗？這當然有多種因素。有說是蘇聯搞指令經濟，效率低下，經濟發

展比不上美國，但蘇聯卻依然與美國大搞軍事競賽，終於拖垮了自己的經濟。這說法有其道理，

但不要忘記，蘇聯當年有著６００萬的正規軍隊及２５００萬的後備軍，武器及戰力都驚人，在

１９９１年紅旗落地時，軍隊卻沒有去捍衞蘇聯這個國家，任由其解體。這是何故？中國素來重

視軍隊的思想建設，在軍中亦設有政委，專門解決思想教育問題，所以內地的評論人很敏銳地發

現了問題的所在。在蘇聯解體前的一段長時間，西方思想確有滲入蘇聯，而其中最厲害的一招便

是有人不斷用嘲笑、侮辱的方法去針對軍中著名的英雄模範，有時烈士的塑像也被人刻意破壞，

戈爾巴喬夫當總統時，此種風氣尤烈。長此以往，軍人便失去榮譽感，軍人及國民的自豪感，被

視為進步的障礙。經歷了這個過程，這支軍隊只會戰力大減，面對敵人不望風而逃已是幸運，他

們哪有意願去平息內亂？



有此前車之鑑，中國現任政府便不願犯同一錯誤。韓戰時，中國志願軍的鋼鐵意志打敗了美

軍的飛機大炮坦克，但今天中國軍隊還有無此等堅定的戰意？習近平一上台後，頭等大事便是整

頓軍隊的貪腐，而且高調讓軍隊知道其事。要知道，若高層將領貪腐，軍心必會渙散。經過幾年

的整頓及軍事科技的投入，中國軍隊煥然一新。



反觀香港，這裏雖有駐軍，但維持治安及政府安全的，卻是警察。前年黑暴期間，幕後的策

劃者也在老調重彈，要毀一地方，便要先毀其軍隊，在香港亦即警察。我們於是看到「黑警」及

警察強姦了多少女人、打死了多少人等虛假宣傳充斥於網絡媒體，警察的子女在學校亦受人欺凌

。懂一點歷史的，都可知道這些是博弈中其中一方的策略。也幸好香港警察一直得到大量市民及

中國人民的支持，所以上述的辱警策略以失敗告終。



＊美社會矛盾深重 終會內爆＊



在俄羅斯與美國的博弈中，意識形態自由民主等修辭只是裝飾品，核心一直都只在如何遏制

對方。北約一直告訴俄羅斯，不用擔心北約會威脅俄羅斯的安全，只要俄羅斯不去攻打附近的小

國便可。１９９８年北約與俄羅斯仍在蜜月期時，便把波蘭納入為自己成員。隨後共１１個前東

歐共產國家，包括３個蘇聯的前成員國都加入了北約。換言之，北約的軍力已到了俄羅斯的邊境

，中間缺乏緩衝地，俄羅斯門戶大開。美國再告訴普京北約無意威脅俄羅斯，如何會有說服力？

俄羅斯本無意收復烏克蘭，但若她加入北約，俄羅斯則真正中門大開，普京怎敢不阻止此事？普

京也知道，美國要把俄羅斯在外匯交收系統ＳＷＩＦＴ中排擠出去，又因要打擊倚靠石油出口的

俄羅斯經濟，所以跟沙特阿拉伯合作壓低油價。有這些背景，絕非笨蛋的普京會不防範美國？



美國選擇打壓對象的標準也簡單，意識形態的分歧不是重點，要看對方是否有足夠實力會超

越美國或挑戰美國的霸權地位。前些時拜登召開的民主峰會，獲邀名單中包括了一些極不民主的

國家，一些深受人民擁護的政府卻被排擠，連美國的《時代》雜誌也說這個峰會是「偽善的高峰

」（ｈｅｉｇｈｔ ｏｆ ｈｙｐｏｃｒｉｓｙ）。美國只是為了維持霸權，自己的民主「品牌

」早已失去。中國應付美國有一方法，可以參考蘇聯失敗的經驗，根本不用跟美國鬥。美國社會

矛盾深重而不自覺，終會內爆，猶像當年的蘇聯一樣。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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