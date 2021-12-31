《青工俠說－廖錦興》知創空間孕育創科新思維

《青工俠說》香港推動創新科技產業不遺餘力，有政策、有資金、有市場，但誰也知道重點

是人才（Ｔａｌｅｎｔ），本地院校雖然努力培養學生認識最新創科知識並有不少ＳＴＥＭ的活

動，然而從基礎知識到應用到實際市場仍有漫長的道路。因此，不少半官方機構便是填補培養人

才、推動創科、從研究到應用等重要環節，這天到位於香港九龍其中一個豪宅區九龍塘達之路的

香港生產力促進局（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ Ｃｏｕｎｃｉｌ，

ＨＫＰＣ）的知創空間（Ｉｎｎｏ Ｓｐａｃｅ）參觀及了解其服務範圍。



香港生產力促進局是香港的工商業支援機構，於１９６７年依據《香港生產力促進局條例》

成立的法定機構。ＨＫＰＣ部分經費由香港政府資助，其餘是來自服務收費。在２０１７年受政

府委託成立了知創空間，旨在為香港學校和大學提供ＳＴＥＭ教育和服務以支持本地初創企業並

培育本地創科人才。知創空間包括三個區域：Ｉｎｎｏ Ｎｅｔｗｏｒｋ， Ｉｎｎｏ

Ｉｄｅａ及Ｉｎｎｏ Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ，而設施方面有不同機器設備、活動空間、創客工作

坊以及研討會場地。走進寬敞舒適的Ｉｎｎｏ Ｎｅｔｗｏｒｋ感覺到愉快的學習氛圍，玻璃門

上有不少創科先驅和科學家的座右銘。＂Ｙｏｕ ｎｅｖｅｒ ｆａｉｌ ｕｎｔｉｌ ｙｏｕ

ｓｔｏｐ ｔｒｙｉｎｇ＂ Ａｌｂｅｒｔ Ｅｉｎｓｔｅｉｎ。＂Ｙｏｕｒ ｔｉｍｅ

ｉｓ ｌｉｍｉｔｅｄ， ｓｏ ｄｏｎ＇ｔ ｗａｓｔｅ ｉｔ ｌｉｖｉｎｇ

ｓｏｍｅｏｎｅ ｅｌｓｅ＇ｓ ｌｉｆｅ＂ Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂ。



Ｉｎｎｏ Ｓｐａｃｅ為本地不同的教育機構和創業者提供有關創新科技的課程及計劃，如

ＴｅｃｈＥｄ（科技及技術教育）、ＳＴＥＭ學界精英培訓計劃、人工智能和物聯網的編程教育

（Ｃｏｄｉｎｇ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ ＡＩ ＆ ＩｏＴ）、創客教育（Ｍａｋｅｒ

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）、航空及駕駛（無人機航拍）課程（Ａｖｉａｔｉｏｎ ＆

Ｐｉｌｏｔｉｎｇ）、創意解難的設計思維和創業思維（Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｐｒｏｂｌｅｍ

Ｓｏｌｖｉｎｇ─Ｄｅｓｉｇｎ ｔｈｉｎｋｉｎｇ ＆

Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ）等。香港創科需要大量人才，要做到官產學研的協作，除

了繼續培育本地創科人才，也要吸引外國專才落戶香港，孕育出中西方的創科新思維。

《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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