  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2021 14:41

【恒大困局】恒大財富：資金回籠遜，兌付方案改每月兌付本金８千

　　《經濟通通訊社３１日專訊》恒大財富在除夕日發布最新公告稱，因恒大財富投資的項目資
金回籠不理想，原兌付方案難以實施。同時，兌付方案自２０２１年９月１３日實施以來，投資
者提出了很多寶貴意見，特別是原方案中僅兌付已到期投資產品，大多數投資者反映不公平。

＊每位投資人每月兌付本金８千元至明年３月＊

　　恒大財富本著公平穩妥原則，現公布未來３個月的兌付方案。新方案將按先本後息、等額兌
付的方式，兼顧所有投資者。
　　具體方案如下：２０２１年１２月及２０２２年１月、２月每月向每位投資人兌付本金
０﹒８萬元（人民幣．下同）。剩餘本金低於２﹒４萬元的以剩餘本金兌付完為止；２０２２年
３月及以後，公司將積極籌措資金，在「兌付方案」第１條實施的基礎上，進一步完善後續兌付
方案，後續兌付方案將於２０２２年３月下旬公布。公司將通過轉讓、拍賣、設立信托計劃、訴
訟等多種途徑，加快各類資產的處置變現，所得資金將全部用於投資產品的兌付。

＊恒大高管及其親屬的投資產品暫不兌付＊

　　恒大財富又決定，自２０１８年４月１日起，擔任過恒大集團副總裁及以上職務的人員（含
已離職），以及其親屬（配偶、父母、子女），所持有的合同約定的投資產品暫不兌付。
（ｃｔ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/12/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》萬國數據增長潛力仍在　政策因素壓低股價反值入手
FOCUS31/12/2021
【FOCUS】製造業服務業景氣升　難改穩增長壓力山大
大行報告31/12/2021
【大行炒D乜】大摩點睇信義兩股　大和點評電力股
開市Good Morning31/12/2021
溫鋼城料中概股升勢短暫　港股明年上望28000
生財有道31/12/2021
【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現
香港要聞30/12/2021
【賣地計劃】下季推屯門地限單位最細280呎　全年度私樓供應2萬伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金