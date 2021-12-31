【恒大困局】恒大財富：資金回籠遜，兌付方案改每月兌付本金８千

《經濟通通訊社３１日專訊》恒大財富在除夕日發布最新公告稱，因恒大財富投資的項目資

金回籠不理想，原兌付方案難以實施。同時，兌付方案自２０２１年９月１３日實施以來，投資

者提出了很多寶貴意見，特別是原方案中僅兌付已到期投資產品，大多數投資者反映不公平。



＊每位投資人每月兌付本金８千元至明年３月＊



恒大財富本著公平穩妥原則，現公布未來３個月的兌付方案。新方案將按先本後息、等額兌

付的方式，兼顧所有投資者。

具體方案如下：２０２１年１２月及２０２２年１月、２月每月向每位投資人兌付本金

０﹒８萬元（人民幣．下同）。剩餘本金低於２﹒４萬元的以剩餘本金兌付完為止；２０２２年

３月及以後，公司將積極籌措資金，在「兌付方案」第１條實施的基礎上，進一步完善後續兌付

方案，後續兌付方案將於２０２２年３月下旬公布。公司將通過轉讓、拍賣、設立信托計劃、訴

訟等多種途徑，加快各類資產的處置變現，所得資金將全部用於投資產品的兌付。



＊恒大高管及其親屬的投資產品暫不兌付＊



恒大財富又決定，自２０１８年４月１日起，擔任過恒大集團副總裁及以上職務的人員（含

已離職），以及其親屬（配偶、父母、子女），所持有的合同約定的投資產品暫不兌付。

（ｃｔ）



