  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2021 09:27

【新冠肺炎】全國昨本土確診增１６６宗，西安連續６日破百宗

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家衛健委公布，１２月３１日，全國確診者新增確診１９５
宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２９宗，含３宗由無症狀感染者轉為確診病例（天
津１宗，廣東１宗，四川１宗）；本土病例１６６宗（陝西１６５宗，其中西安市１６１宗、咸
陽市２宗、延安市２宗；山西１宗在運城市），含１宗在山西由無症狀感染者轉為確診病例。無
新增死亡病例；新增疑似病例１宗，為境外輸入病例（在上海）；新增治癒出院４２宗。此外，
新增無症狀感染２９宗，均為境外輸入。

＊中組部撥黨費助西安抗疫＊

　　西安疫情嚴峻，昨日西安已啟動第五輪全員核酸檢測，中央組織部亦從「代中央管理黨費」
中，給西安市劃撥專項資金２０００萬元人民幣，用於支持開展新冠疫情防控工作。
　　北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾預測，西安疫情拐點應該在第五、第六輪篩查結果出來
後，作出初步判斷；而在農曆新年放假前，「疫情大體能夠得到控制」。
　　浙江省紹興市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部發布公告，經綜合評估研判，紹興市疫情聯防聯
控指揮部決定，自２０２１年１２月３１日９時起，將上虞區百官街道龍山社區、恆利社區等調
整為低風險地區。紹興市全域均為低風險。
　　截至１２月３０日，全國現有確診病例２７１４宗（核減２宗）（其中重症病例１５宗），
累計治愈出院病例９４７３３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０２０８３宗
（核減２宗），現有疑似病例２宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９６９７宗。其中，香港特別行政區１２６３０宗（出
院１２１９６宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區
１６９８８宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告31/12/2021
【大行炒D乜】大摩點睇信義兩股　大和點評電力股
開市Good Morning31/12/2021
溫鋼城料中概股升勢短暫　港股明年上望28000
生財有道31/12/2021
【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現
香港要聞30/12/2021
【賣地計劃】下季推屯門地限單位最細280呎　全年度私樓供應2萬伙
中國故事30/12/2021
《神州經脈》西安確診連日破百　滬指返三千六　外資流入見三周高
FOCUS30/12/2021
【FOCUS】商湯上市一鳴驚人　引領趨勢惟盈利成挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金