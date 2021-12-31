【新冠肺炎】全國昨本土確診增１６６宗，西安連續６日破百宗

《經濟通通訊社３１日專訊》國家衛健委公布，１２月３１日，全國確診者新增確診１９５

宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２９宗，含３宗由無症狀感染者轉為確診病例（天

津１宗，廣東１宗，四川１宗）；本土病例１６６宗（陝西１６５宗，其中西安市１６１宗、咸

陽市２宗、延安市２宗；山西１宗在運城市），含１宗在山西由無症狀感染者轉為確診病例。無

新增死亡病例；新增疑似病例１宗，為境外輸入病例（在上海）；新增治癒出院４２宗。此外，

新增無症狀感染２９宗，均為境外輸入。



＊中組部撥黨費助西安抗疫＊



西安疫情嚴峻，昨日西安已啟動第五輪全員核酸檢測，中央組織部亦從「代中央管理黨費」

中，給西安市劃撥專項資金２０００萬元人民幣，用於支持開展新冠疫情防控工作。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾預測，西安疫情拐點應該在第五、第六輪篩查結果出來

後，作出初步判斷；而在農曆新年放假前，「疫情大體能夠得到控制」。

浙江省紹興市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部發布公告，經綜合評估研判，紹興市疫情聯防聯

控指揮部決定，自２０２１年１２月３１日９時起，將上虞區百官街道龍山社區、恆利社區等調

整為低風險地區。紹興市全域均為低風險。

截至１２月３０日，全國現有確診病例２７１４宗（核減２宗）（其中重症病例１５宗），

累計治愈出院病例９４７３３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０２０８３宗

（核減２宗），現有疑似病例２宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９６９７宗。其中，香港特別行政區１２６３０宗（出

院１２１９６宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區

１６９８８宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）

