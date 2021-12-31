【重拳監管】用天干地支給股市「算命」，國盛證券被監管約談

《經濟通通訊社３１日專訊》繼中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）五人收到監

管約談之後，又再一次有券商因研報被罰。江西證監局連發兩份監管函，分別是對國盛證券進行

警示，並對其研究所的分析師劉富兵進行監管談話。此前劉富兵利用「天干和地支」研究股票，

並私下發出研究報告，導致該研報被媒體廣泛轉載，引發市場熱議。

江西證監局認為，劉富兵發布的《天干和地支在擇時中的應用初探》存在未按法規要求制作

、研究方法不專業及審慎等問題。同時，江西證監局認為，劉富兵私下交流外傳研究報告的行為

，反映了公司未對員工行為有效管控，未對研究人員的研究產品進行有效管理。



＊今年以來已有５家券商因研報被罰＊



今年以來，針對券商研報發布的合規性要求持續趨嚴，年內已有多家券商分析師因研報問題

受罰，其中包括此前引起市場熱議的「關於寧德時代的２０６０年業績預測年報」。

根據２１世紀資本研究院統計，截至今年１２月２６日，各地證監局在２０２１年，共對券

商及個人，就研究所的違規情況下發了８份監管函，涉及到的券商包括中泰證券

（滬：６００９１８）、申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）、國元證券

（深：０００７２８）、興業證券（滬：６０１３７７）、國信證券（深：００２７３６）等五

家券商。（ｊｔ）

