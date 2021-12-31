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即市新聞

31/12/2021 09:40

【聚焦人幣】１１月服貿逆差按月翻倍，惟料年度逆差額跌至紀錄低

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家外匯局昨日（３０日）公布的數據顯示，內地１１月服務
貿易錄得逆差５０億美元，逆差額較上月的２２億美元擴大逾一倍。而今年前１１個月累計服務
貿易逆差僅８０１億美元，不足去年同期規模的六成，年度逆差額料錄得公布此數據以來新低。
　　數據顯示，１１月服務貿易支出較上個月擴大６５億美元至３７５億美元，當月服務貿易收
入較上個月亦擴大３６億美元至３２４億美元。服務貿易中旅行差額為逆差８８億美元，逆差規
模較上月有所回升，不過仍處於歷史較低水平。在新冠疫情爆發之前，中國月度旅行逆差大多在
１５０－２００億美元之間，主要是居民海外旅行的購匯需求。
　　德銀報告預計，由於海外繼續受新冠疫情困擾，明年中國料仍會保持邊境相對封閉，中國旅
行逆差料維持在低位，旅游逆差減少應該會繼續貢獻超過１２００億美元的經常帳盈餘。

＊１１月貨物貿易順差環比減近兩成＊

　　１１月運輸差額為逆差１億美元，相較正常年份，運輸逆差規模亦處於極低水平；但運輸支
出和收入均創有數據記錄以來新高，這或與全球供應鏈瓶頸短時間難以緩解，運輸成本居高不下
有關。與此同時，１１月知識產權使用費支出為２６億美元，而當月知識產權使用費收入為７億
美元，最終當月知識產權使用費差額為逆差１９億美元，知識產權逆使用費逆差佔服貿逆差的比
達到３８％，繼續為中國服貿逆差的第二大來源。
　　數據還顯示，當月貨物與服貿順差４５０億美元，較上月的６０２億美元環比減少
２５﹒２％。１１月貨物貿易順差５０１億美元，環比減１９﹒７％，上月為順差６２４億美元
。（ｗｌ）

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