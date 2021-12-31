【聚焦人幣】中國借款人美元債發行規模創２０１６年以來最低

《經濟通通訊社３１日專訊》彭博數據顯示，中國借款人的美元債發行規模已降至逾五年低
點。鑒於對房企違約的擔憂，垃圾債券孳息率飆升，使得很多新債發行成本過高。本月發行降至
４７億美元，為２０１６年３月以來最低。
房地產公司的美元債發行已枯竭，第四季度僅３１億美元，為５年半來最低。此外，中國的
非投資級房地產公司本季度僅發行了８﹒１２億美元的美元債券，較第三季度減少８６％。
（ｗｌ）
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