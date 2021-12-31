《廣匯論勢－鄭廣復》美日息差擴大，圓匯料貶至１２５才反彈

《廣匯論勢》２０２１年即將過去，今年外匯市場仍以美元表現最強，即使美國昨天確診

ＣＯＶＩＤ－１９宗數創下５６５９８７的單日新高，全美確診人數亦超過５５２４﹒６８萬，

但受惠於美國經濟復甦力度相對較強，加上聯儲局準備「收水」，由年初至１２月３０日止，美

匯指數上升了６﹒７７％，主要貨幣之中表現最差的是日圓，美元兌日圓升值１１﹒５％。



＊瑞郎才是真避險貨幣＊



日圓除在直盤表現差之外，其交叉盤表現同樣不濟，加元兌日圓升值１１﹒５６％，位列升

幅榜首。雖然市場經常將日圓視為避險貨幣，但瑞郎兌日圓卻升值了８﹒２２％，而歐元兌瑞郎

亦下跌了４﹒２７％，歐元兌美元更跌了７﹒３３％。由於可見，瑞郎才是真正的避險貨幣！

其他貨幣方面，英鎊兌美元雖然微跌１﹒７２％，但兌日圓升值１０﹒０５％，英鎊兌澳元

亦升值４﹒８４％。即使英國近期確診宗數亦多次創下單日新高，但英鎊並未受到

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒所傷，估計是英倫銀行早前加息０﹒１５厘，反映英國亦開始部署退市

，市場更預期英倫銀行將於明年２月再加息０﹒２５厘，支持英鎊匯價，歐元兌英鎊下跌了

６﹒１８％。



＊澳元拖累紐元表現＊



至於三隻商品貨幣，加元並未受惠於油價上升，美元兌加元仍然微升０﹒２１％，紐元兌美

元則貶值４﹒９１％，澳元兌美元更下跌了５﹒６９％。紐元未因新西蘭儲備銀行兩度加息而受

惠，主要是聯儲局亦展開退市程序，令紐美息差未至於持續擴大，且新西蘭與澳洲經濟關係最密

切，澳紐兩幣多同步升貶，澳元兌美元下跌自然亦拖低紐元兌美元的表現。



從上述主要貨幣表現可見，市場焦點並非Ｏｍｉｃｒｏｎ，而是聯儲局退市，美國將進入加

息周期，在預期美息持續上升下，美元將會走強，美元走強則預示以美元報價的資產價格傾向下

跌。主要貨幣之中，息差擴大對日圓最為不利，加上日本央行維持現行寬鬆貨幣政策，美元兌日

圓連日迫近１１５關口後，昨天終於突破該位收市。從江恩正方形觀察，以７５﹒５５為起步點

計，美元兌日圓早已突破了１１４﹒５５的１８０度水平角，由此推斷，匯價將於短期內突破

１１月２４日的高１１５﹒５４高位，挑戰下一個較大的阻力位１２０﹒５５，１２５則是另一

重大阻力位，預料匯價升至１２５附近才有機會調整。



＊歐元跌穿１﹒１０機會仍高＊



投資者是否發現，表現最差的三隻主要貨幣是日圓、歐元及澳元？這顯然與其貨幣政策取態

有關。日本央行在可見將來都會繼續維持寬鬆貨幣政策，因通脹一直未達標；澳洲儲備銀行則表

明在２０２４年之前不會加息（除非某日對薪酬達標的時間預期改變），至於歐洲央行，即使計

劃在明年３月底結束抗疫買債計劃，但仍表示會將回籠資金進行再投資，即維持目前的資產負債

表規模，亦無明確退市時間表。

筆者認為，日圓、歐元及澳元明年表現將遜於英鎊、紐元及加元，甚至瑞郎！歐洲央行若然

在明年３月底結束抗疫買債計劃後，仍然採取擴張性貨幣政策，歐元兌美元必定下破１﹒１０，

並測試１﹒０５。目前歐元兌美元月線圖呈收窄三角形，上升軌支持位約為１﹒０８００，不容

有失，而短期仍然傾向下試１﹒１２及１﹒１０５０。澳元則料兌紐元較受壓力，目前處於

１﹒０６水平的技術性阻力位，預料匯價將再度下試１﹒０３，甚至一算。澳元兌美元預料維持

在０﹒７５５０至０﹒７０００波動。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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