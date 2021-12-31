《神州縱橫－凌昆》中國經濟風險增但有新機遇

《神州縱橫》２０２１快過２０２２即來，總結一年經歷展望來年此其時矣。中國經濟一年

來基本局面是弱勢及復甦並行，需求外旺內弱，並受到四大主要風險因素影響，略述如下。



＊面對四大風險＊



四大風險為：（一）疫情反復難斷。（二）突破國際性供給震盪。（三）中美關係惡化至新

高峰。（四）自年中起中國突發加強監管及微觀收緊。其中第一及三項的大勢可說是意料中，但

第二及四項則是黑天鵝，之前無法預計。無論如何兇險重疊壓力倍增，預予進一步探討。首先，

疫情波浪式發展原屬意料中，但今輪勢頭之勁卻屬意外，還出現了雙峰疊浪的新狀況

：Ｄｅｌｔａ引發的高峰未過又招來Ｏｍｉｃｒｏｎ新高峰。由於Ｄｅｌｔａ傳播力已甚強故不

易滅絕，也可能令Ｏｍｉｃｒｏｎ佔比上升，而Ｄｅｌｔａ實際確診數仍保穩定的惡劣局面。如

是將令抗疫難度更大，經濟復甦再被拖慢，所帶來的供應鏈斷裂隨之持續。這對中國有弊有利；

會令本國疫情及經濟受壓外，有效抗疫的紅利亦可延續收獲期。同時因西方受創更凸顯中國優勢

。其次，供給震盪特別是供應鏈斷裂狀況將持續甚或惡化。引致斷裂的原因日趨複雜難明，本由

疫情觸發卻因時間拖長，很可能已引發各種結構性變動而不可逆，且累積效應也可能要較長時期

才可清除。這種意料外情況本身便是個矛盾，環球需求在疫情下仍未復元便出現短缺，顯示此乃

純供給側現象，所引致的通脹並非由寬鬆貨幣政策等可緩解。由此可帶來滯脹並令歐美等提前收

水。故中國既要預防新一輪國際經濟不景的壓力上升，又要善於把握填補供應鏈短缺的機遇。



＊中國企業「被脫勾」＊



再次，中美關係持續惡化且勢頭將延續，到明年美國中期大選時或更嚴重。在加強打壓中國

上「特規拜隨」，拜登在繼承特朗普的反華政策外更發揚光大，不斷廣化深化，如最近把商湯、

大疆及生科企業納入禁制名單，便是具體行動上的新突破，充分顯示今後將陸續出招之大趨勢。

中國企業必須丟掉幻想，全力適應「被脫勾」，並謀求「去美國化」對策。中國對西方的忍讓政

策令西方尤其美國收到錯誤信息，誤以為中國示弱，故在反華上更肆無忌憚；於新一年中必有更

多狠招。最後，必須正視自年中起出台的連串強化監管政策，所涉範圍甚廣，影響巨大且深遠。

相關情況異常複雜，有的方向正確但具體措施粗疏，有的則連方面也值得商榷。總體效應是在企

業層面出現微觀收緊，並引致需求（尤其投資）弱化，失業停業上升等不利的宏觀效應。於近期

這不利疫後復甦，於中長期是否能令經濟更健康發展則尚待探究。無論如何，各種風險至少在明

年初還會增強，故須予充分注意。《資深評論員 凌昆》



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