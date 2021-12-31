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即市新聞

31/12/2021 09:20

《股林淘金－林家亨》年結日港股升近４００點唔出奇

　　《股林淘金》美股道指及標普５００指數昨日（３０日）繼續闖出新高紀錄，但收市時全部
回落，道指倒跌９０點，納指倒跌２４點，以全日低位收市。但ＡＤＲ的中資股及港股皆造好上
升，嗶哩嗶哩（０９６２６）上升１２﹒１％、富途上升１２﹒９％、滴滴出行上升５﹒８７％
、百度（０９８８８）上升１０﹒５％、京東（０９６１８）上升１４﹒６９元、騰訊
（００７００）上升１８﹒２４元、美團（０３６９０）上升１０﹒８２元及比亞迪
（０１２１１）上升９﹒１５元。以此幅度來看，今日（３１日）港股升幅有可能接近４００點
並不出奇。
　　現時恒指的市帳率只有０﹒９６倍，相比起道指的５倍，標普５００指數的４﹒９１倍，納
指的６﹒７７倍和納指一百的９﹒２９倍，現時港股具有良好的長遠投資值博率。
　　根據中國汽車銷售量直至上周日（２６日）的統計表現，新能源汽車銷售量比１１月份同期
更上一層樓，故預期明年１月初公布的２０２１年１２月份比亞迪新能源汽車銷售量仍然會繼續
創出新高紀錄，但現時西安的疫情正在升溫，或有機會影響比亞迪在西安廠房明年１月份之後的
出貨量。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪及騰訊股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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