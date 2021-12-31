《股林淘金－林家亨》年結日港股升近４００點唔出奇

《股林淘金》美股道指及標普５００指數昨日（３０日）繼續闖出新高紀錄，但收市時全部

回落，道指倒跌９０點，納指倒跌２４點，以全日低位收市。但ＡＤＲ的中資股及港股皆造好上

升，嗶哩嗶哩（０９６２６）上升１２﹒１％、富途上升１２﹒９％、滴滴出行上升５﹒８７％

、百度（０９８８８）上升１０﹒５％、京東（０９６１８）上升１４﹒６９元、騰訊

（００７００）上升１８﹒２４元、美團（０３６９０）上升１０﹒８２元及比亞迪

（０１２１１）上升９﹒１５元。以此幅度來看，今日（３１日）港股升幅有可能接近４００點

並不出奇。

現時恒指的市帳率只有０﹒９６倍，相比起道指的５倍，標普５００指數的４﹒９１倍，納

指的６﹒７７倍和納指一百的９﹒２９倍，現時港股具有良好的長遠投資值博率。

根據中國汽車銷售量直至上周日（２６日）的統計表現，新能源汽車銷售量比１１月份同期

更上一層樓，故預期明年１月初公布的２０２１年１２月份比亞迪新能源汽車銷售量仍然會繼續

創出新高紀錄，但現時西安的疫情正在升溫，或有機會影響比亞迪在西安廠房明年１月份之後的

出貨量。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪及騰訊股份



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