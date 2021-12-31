【聚焦人幣】人幣即期收爐升６３點，全年累漲２﹒６％兩連升

《經濟通通訊社３１日專訊》臨近元旦小長假，市場交投意願不高，匯價大概率延續平穩走

勢。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７３０，較上個交易日４時３０分收盤

價升６３點子。全日在６﹒３６８７至６﹒３７８９之間波動。

人幣即期去年１２月３１日收盤價為６﹒５３９８，即今年全年累計升值約１６００點子，

升幅約為２﹒６％，連續兩年上揚，２０２０年全年升６﹒１％。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲１１１點子，報６﹒３６５２。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７５７，較上個交易日跌８３點子，創

１２月２０日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒３６７４。以全年計，人幣中間價２０２１年

的升幅為２﹒３％，為連續第二年錄得升值，不過弱於２０２０年人民幣中間價累計升值

６﹒５％，２０１９全年則跌１﹒６％。



＊專家料明年人幣難大升，在６﹒３０－６﹒５０區間交投＊



興業研究最新觀點稱，明年１月人民幣匯率料將強勢震盪，但難以大幅升值。２月後存在修

復高估的可能性。關注匯率預期逐漸扭轉、中資海外債發行縮量遭遇到期高峰、低估值提升港股

吸引力、逆周期政策加碼等因素。

東三菱銀行中國首席金融市場分析師孫武在最新的展望報告中稱，國內結匯量高峰臨近，但

２０２２年春節假期後預期結匯量將下降，故明年初人民幣匯率強勢可能將放緩。明年一季度美

元兌人民幣匯率將在６﹒３０－６﹒５０區間交投。（ｊｔ）

