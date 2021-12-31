【人行操作】人行今千億逆回購操作，本周放水６０００億元迎新年

《經濟通通訊社３１日專訊》今日為２０２１年最後交易日，人民銀行公布，為維護年末流

動性平穩，今日進行１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％

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公開市場今日有１００億元逆回購到期，即淨投放９００億元。人行周一逆回購５００億元

，周二及周三連續兩日進行２０００億元逆回購操作，周四周五縮減至１０００億元。本周公開

市場逆回購到期規模為５００億元，人行累計放水６０００億元。（ｃａ）

