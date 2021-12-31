《經濟通通訊社３１日專訊》今日為２０２１年最後交易日，人民銀行公布，為維護年末流
動性平穩，今日進行１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％
。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即淨投放９００億元。人行周一逆回購５００億元
，周二及周三連續兩日進行２０００億元逆回購操作，周四周五縮減至１０００億元。本周公開
市場逆回購到期規模為５００億元，人行累計放水６０００億元。（ｃａ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
31/12/2021 09:25
【人行操作】人行今千億逆回購操作，本周放水６０００億元迎新年
《經濟通通訊社３１日專訊》今日為２０２１年最後交易日，人民銀行公布，為維護年末流
動性平穩，今日進行１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％
。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即淨投放９００億元。人行周一逆回購５００億元
，周二及周三連續兩日進行２０００億元逆回購操作，周四周五縮減至１０００億元。本周公開
市場逆回購到期規模為５００億元，人行累計放水６０００億元。（ｃａ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告31/12/2021
【大行炒D乜】大摩點睇信義兩股 大和點評電力股
|開市Good Morning31/12/2021
溫鋼城料中概股升勢短暫 港股明年上望28000
|生財有道31/12/2021
【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現
|香港要聞30/12/2021
【賣地計劃】下季推屯門地限單位最細280呎 全年度私樓供應2萬伙
|中國故事30/12/2021
《神州經脈》西安確診連日破百 滬指返三千六 外資流入見三周高
|FOCUS30/12/2021
【FOCUS】商湯上市一鳴驚人 引領趨勢惟盈利成挑戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰