【回顧展望－暗潮洶湧】滬指六年新高背後：兩度崩盤明星基金觸礁

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》中國經濟的轉型之路如履薄冰，Ａ股則繼續走出獨

立行情。量化基金大展身手，加上人民銀行年內兩度降準，Ａ股對外呈現一個量價齊升的現象：

滬綜指三度衝上三千七，一度高見３７３１點，創２０１５年股災後的新高點，連續第三年上升

。

但如果從同比來看，滬指表現就只有一個「頹」字可以形容，全年在３３００至３７００點

之間浮動，年底稍有擺脫橫盤的趨勢，收報３６３９﹒７８點，累計全年只是上升了４﹒８％，

較之前兩年升幅大幅收窄（２０１９年累升２２﹒３％，２０２０年累升１３﹒９％），而在金

融股拖累下，滬深３００指數全年更累跌５﹒２％，如果把港股和中概股算進去，中國可以說是

今年全球表現最差的資本市場之一

深股方面，由於醫學、半導體板塊反覆炒熱，加上工業母機、元宇宙等概念爆發，熱鬧程度

遠高於滬股，但深成指全年埋單也只有２﹒７％的升幅，至於創業板指則在股王寧德時代

（深：３００７５０）的帶動下，連續第三年錄得高增長，創業板全年升幅達到１２％。



表列Ａ股各大指數全年表現

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指數 ２０２１年１２月３１日收市 今年變幅 去年變幅

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上證指數（滬綜指） ３６３９﹒７８ ＋４﹒８％ １３﹒９％

深證成指 １４８５７﹒３５ ＋２﹒７％ ３８﹒７％

滬深３００ ４９４０﹒３７ －５﹒２％ ２７﹒２％

創業板指 ３３２２﹒６７ ＋１２﹒０％ １６﹒４％

科創５０ １３９８﹒１９ ＋０﹒４％ ３９﹒３％

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＊Ａ股兩度劇震，明星基金經理亦失手＊



今年行業表現極端分化，部分板塊震盪不斷，而部分板塊強力穩市，市場風格切換無常，造

就了股市平穩的假象。要問中國股民對今年股市的感想，可以用兩句歌詞形容：「一個一個偶像

都不外如此，沉迷過的偶像一個個消失」。盡管有超過六成的Ａ股上市公司股價是上漲的，但明

星基金經理們在今年卻集體遭遇滑鐵盧，不少知名偏股基金年中淨值都出現了較大回撤，截至昨

日（３０日）全年共有４２２６隻私募產品被提前清算；私募大佬、東方港灣董事長但斌要發文

向投資者道歉，來自易方達的「公募一哥」張坤也要承認自己犯了很多錯誤，而最為尷尬的當屬

海通證券前首席經濟學家姜超，今年２月加盟中泰資管任首席投資官，結果其管理的私募產品「

中泰超新星１號」自４月成立至今已慘蝕了２０％，成為基民熱話。



表列明星基金經理旗下部分基金收益率

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基金經理 基金名稱 全年收益率（截至３０日）

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張坤 易方達藍籌精選混合 －１０﹒１％

劉彥春 景順長城集英兩年定開混合 －２１﹒９％

葛蘭 中歐醫療健康混合Ｃ －６﹒７％

王宗合 鵬華創新未來１８個月封閉混合 －２３﹒７％

蕭楠 易方達消費精選股票 －１４﹒８％

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今年２月底市場熱議基金轉倉，資金無情收割，引發明星股集體翻船，股價連日做「自由落

體運動」：白酒板塊三周內市值蒸發三成；被稱為「瘋狂的石頭」的石頭科技

（滬：６８８１６９）神話破滅，２月起連續暴跌５個月，市值被腰斬一半，至於被譽為「女人

茅台」的愛美客（深：３００８９６）跌勢更血腥，兩個月內市值痛失超過七成，從每股

１３００元（人民幣．下同）最多跌到約３６０元。

這樣的震盪上演了不止一次。滬指在今年「黑色７月」暴跌了５﹒４％，創下２０１９年５

月以來最大單月跌幅，但這次震盪是來自外資的撤退。月內中國資本圈發生了兩件大事，一是滴

滴出行突然被中國政府指控違法違規需要整改，外界預計這是當局對滴滴突擊到美上市的懲罰；

二是中國當局下令要求校外教育培訓行業改為非盈利性質，投資相關股份的外國投資者遭受了重

大損失。「散戶契媽」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ持續拋售中資科技股，到了７月時其基金持有該

等股份不足１％，加上多家華爾街大行集體下調中國股市評級，連串利淡因素放大市場恐慌情緒

，中概股、港股及Ａ股集體大地震。

整體來看，「陰升急跌」的格局貫穿了整個２０２１年，１２個月裏有８個月Ａ股都是上漲

的，但上述兩次小股災集中在明星股上，在其他時候小震盪亦不絕，基金和散戶走避不及，才會

出現Ａ股高走投資者反倒虧錢的魔幻現象。



＊成交萬億成新常態，量化交易鋒芒過露＊



Ａ股今年另一個特點是成交額高，在２４３個交易日裏有１５０天成交超過萬億，全年總成

交超過２５７萬億元，超越２０１５年的２５５﹒０５萬億記錄，創下歷史新高。成交規模也是

衡量一個資本市場活躍程度的指標，不過內媒卻沒有大肆報道，因為Ａ股的破紀錄成交有一部分

是由ＡＩ貢獻的。

股市大震小震不絕，主打中小盤的量化策略投資基金以黑馬姿態跑出，吸引資金投資，基金

資產規模激增。量化交易即是由電腦透過基金經理設計的選股模型進行交易，由於ＡＩ會根據算

法動態調整持倉，所以大幅提高了Ａ股交投，據《證券時報》９月報道指，現階段Ａ股市場每日

量化交易額約在２０００億元，佔比超過了總成交的兩成。這種交易策略在美國早已成為主流，

但在內地仍然是新鮮事物。

有人認為，量化交易可以提升市場的定價效率，甚至降低市場波動，讓股市變得更理性，可

是監管部門不這樣看。中證監主席易會滿在９月指出，量化和高頻交易容易引發波動率加劇和不

公平等問題，其後公私募機構便開始限制發行量化產品。

說到最後，股民盲目追捧量化基金其實也是個不理性的表現，因為量化交易不是一種選股題

材而是一種交易策略，賺不賺錢還是要看交易模型本身，比如量化私募機構龍頭幻方量化本周也

加入了道歉的行列，因為最近旗下基金遇上了有史以來最大的業績回撤。

