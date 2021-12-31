【回顧展望－暗潮洶湧】Ａ股明年難言牛市，美啟加息或引外資逆流

《經濟通通訊社記者林雯婕、楊英傑３１日報道》中國政府在１２月舉行的中央經濟工作會

議明確指出，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊及預期轉弱三重壓力，語調強烈近年來少有，加

上房年內地產債務問題連環爆，多地樓價有調頭的跡象，長遠來看將會影響到地方政府的財政收

入，財政部提醒地方要過緊日子……面對經濟挑戰，人民銀行於今年底第二度降準，燃點寬鬆訊

號，展望２０２２年，市場預計明年宏觀政策的穩增長力度將有所加大，貨幣政策及財政政策將

較今年邊際寬鬆，同時國內資金投向股市的趨勢仍在，因此多數機構對明年Ａ股持中性偏積極的

看法。

綜合多數機構觀點，明年Ａ股走勢大概率將由宏觀政策主導，且由於政策的主目的在於「托

底」而不是刺激，因此明年也較難出現大行情。上半年投資機會將大於下半年，主要是因為政策

在上半年將保持寬鬆，宏觀流動性合理充裕，流動性的拐點大概率出現在年中。

中信証券在策略報告中指出，明年上半年跨周期政策將推動經濟回歸疫情前常態，宏觀流動

性合理充裕，Ａ股整體向好、機會較多；下半年貨幣政策在內外約束下轉向穩健中性，高基數下

非金融板塊盈利承壓，市場表現平淡。

國泰君安證券研究所亦認為，隨著明年初寬鬆預期加碼，跨年及春季時間點將出現一波行情

。但隨著之後經濟下行和盈利壓力進一步凸顯，而寬鬆政策又偏克制，因此市場上升勢能受到短

暫約束，年中時上證指數將回到３３００－３７００區間震盪。明年下半年，經濟緩步走出壓力

區，經濟政策環境的不確定性下降，市場將逐步回溫。



＊美明年或加三次息，或成Ａ股灰犀牛＊



明年股市的最大風險因素，當屬美國收緊貨幣政策，根據美聯儲最新會議紀要顯示，預計明

年會加三次息，後年再加三次，盡管美聯儲曾有連續加息導致美股崩潰的前科，但美國目前通脹

問題嚴重，收水是當務之急。美國加息不但讓外圍市場變得風高浪急，還會觸發全球資金流向逆

轉，衝擊新興市場，尤其是中國預期要調降ＭＬＦ（中期借貸便利）利率，美國啟動加息周期之

後，外資抽回的勢頭將會更激烈，形成Ａ股「灰犀牛」。

另外，明年股市風險還包括全球疫情反覆、國內宏觀政策力度不及預期，以及地緣政治風險

等。

中證監主席易會滿最新接受官媒採訪時表示，明年將多措並舉促進市場平穩運行，堅決防止

大上大下、急上急下，堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管。除了全面實行股票發行註冊

制外，還要穩步推動資本市場制度型雙向開放，強化境內外市場互聯互通，加快境外上市備案制

度改革，加強國際證券監管合作，處理好開放與安全的關係。繼續保持ＩＰＯ、再融資常態化，

堅守科創板「硬科技」定位，發揮好商品期貨市場功能，對沖大宗商品和能源價格劇烈波動。



＊註冊制全面推行，明年新股市場受期待＊



中央經濟工作會議提出，要「全面實行股票發行註冊制」，而在今年三月的政府工作報告中

，這一措辭還只是「穩步推進註冊制改革」，這四個字的變化說明明年全面註冊制落地的條件已

成熟。

當前，Ａ股市場除滬深主板以外，其他板塊均已實現股票發行註冊制。２０１９年，科創板

在上交所開市，註冊制試點正式落地；２０２０年，深交所創業板開啟註冊制試點；２０２１年

，北交所正式宣布設立，同樣實行註冊制。

相比股票發行審核制，註冊制強調以信息披露為核心，在盈利指標等硬條件上有所放寬，因

此更具包容性。前海開源基金首席經濟學家楊德龍指，過去Ａ股不採用註冊制，國內一些互聯網

、電商、科技公司，很難符合國內上市條件，所以這些企業很多只好赴海外上市，與Ａ股失之交

臂。若全面推行註冊制則將有利於推動一些科創企業及「專精特新」企業在Ａ股市場上市。

數據顯示，截至１２月２１日，今年登陸Ａ股的上市公司數量已達５０８家，創下歷史新高。

其中科創板、創業板、北交所ＩＰＯ數量共計３８６隻，這意味著超過七成ＩＰＯ以註冊制方式

發行。若明年全市場實行註冊制，則Ａ股ＩＰＯ數量有望再攀高峰。



表列機構對明年Ａ股市場走勢預測

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機構 明年Ａ股市場預測

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瑞銀證券 約有１０％的上行空間

高盛 約有１３％的投資回報

國泰君安 ３３００－３７００區間震盪

國金證券 滬指全年呈Ｎ型走勢

方正證券 高點在４１５０點－４２３０點，波動空間在２５％－３０％左右

渤海證券 ３５００到４１００區間

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