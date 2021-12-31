【回顧展望－暗潮洶湧】白酒失勢寧王崛起，Ａ股板塊風水輪流轉

《經濟通通訊社記者吳迪、林雯婕３１日報道》回望２０２１年，Ａ股在年初快速反彈後持

續震盪，結構性行情下市場風格接連轉換，各板塊漲跌互見。高市值抱團股瓦解，「喝酒吃藥」

行情不再；周期股重新站上舞台，煤炭、有色金屬等漲幅居前；新能源板塊全面開花，鋰電池龍

頭寧德時代（深：３００７５０）躍升為萬億元（人民幣．下同）市值創業板「新股王」；地產

、保險和教育等板塊則在重拳監管下大幅回調。

《經濟通通訊社》盤點２０２１關鍵Ａ股板塊，整理全年表現並展望未來發展。



＊白酒板塊：全年跌３﹒４％＊



２０２１年資本市場的白酒神話破滅，經歷資本出逃以及監管「關照」，一年來白酒股價坐

上過山車，由２月高位反覆向下，被稱為「國民基金」、規模龐大的白酒主題基金亦走下王座，

規模高達６９８億的易方達藍籌精選基金，今年虧損超過８％；規模５４２億景順長城新興成長

基金虧損也近８％。

年初海外大宗商品價格急漲，通脹預期升溫、利率擾動等帶來了資金風險偏好的調整，春節

後Ａ股市場風格切換，前期表現強勁的抱團股估值回調，白酒板塊首當其衝成為基金拋售的重災

區，自２月１８日起的三周內市值蒸發三成。

隨後監管亦出手為白酒市場資本熱降溫，８月２０日，市場監督管理總局價監競爭局召開白

酒市場秩序監管座談會，據報會議內容主要針對資本圍獵醬酒，以及控制貴州茅台

（滬：６００５１９）酒價高漲。當日茅台股價跌至１５２５﹒５元的低點，距離２月的歷史高

點２６２７﹒９元近乎腰斬。重拳監管下，第三季度整個白酒板塊下挫１２﹒８％。

進入第四季度，國內貨幣環境轉向寬鬆，加上多間酒企年末傳出提價消息提振信心，白酒板

塊回暖。經歷深度調整，市場普遍對白酒行業明年的前景樂觀，但在當局多行業加碼監管的背景

下，加收消費稅的傳聞仍如達摩克里斯之劍懸在白酒行業的頭頂，為明年走勢帶來不確定。



＊新能源汽車板塊：全年升３６﹒３％



２０２１年以來新能源車行業景氣度持續提升，新能源車需求旺盛，產銷持續創下新高，據

中汽協的數據，１月至１１月新能源汽車產銷分別完成３０２﹒３萬輛和２９９﹒０萬輛，同比

均增長１﹒７倍，市場滲透率提升至１２﹒７％，以此速度預計２０２２年新能源車銷量達到

５００萬輛。

隨著銷量暴增，新能源汽車產業上游資源、電池材料、電池、汽車零部件以及整車板塊集體

向好。中證新能源汽車指數本年迄今升超過四成，在Ａ股市場各板塊中漲幅居前。

當中鋰電池產業鏈表現強勢，電池龍頭寧德時代（深：３００７５０）股價一路「乘風破浪

」，１２月７月衝上６９２元的歷史新高，市值一度突破１﹒６萬億。截至三季度末，寧德時代

超過貴州茅台成為公募基金頭號重倉股，持倉市值高達１１７１億元。寧德時代亦獲外資看好，

從２０２０年末的第九大外資重倉股，一舉躍升為僅次於貴州茅台的第二大。不過在股價觸頂的

同時，年末接連傳出遭基金減持的利空，寧德時代整個１２月放量急跌，回調超過一成。但總結

全年，寧德時代的累計升幅達６７％。

另外，隨著鋰電池需求增加，碳酸鋰、電解液、負極材料等鋰電池上游原材料的供應緊張亦

令到價格上漲，擁有鋰礦資源的天齊鋰業（深：００２４６６）和贛鋒鋰業

（深：００２４６０）等公司的股價同樣表現強勁，鹽湖提鋰概念板塊年初至今股價翻倍。

儘管明年在政策上新能源汽車補貼標準將退坡３０％，部分龍頭股如寧德時代估值偏高被人

詬病。但業界卻一致看好新能源車在明年將維持高景氣度，分析認為，２０２１年多個行業遇上

黑天鵝事件面臨監管風險，在投資標的缺失情況下，新能源汽車板塊是為數不多的安全賽道，在

明年仍將成為資本市場「心頭好」。



＊保險板塊：全年跌３０﹒３％＊



保險板塊年內跌幅３０﹒３％，在行業板塊中表現墊底，Ａ股中國平安

（滬：６０１３１８）、中國人壽（滬：６０１６２８）、中國人保（滬：６０１３１９）、中

國太保（滬：６０１６０１）、新華保險（滬：６０１３３６）五大保險股年內總市值合計縮水

超過萬億。龍頭股中國平安年內幾乎腰斬，成為表現最差的藍籌之一。公募基金的對保險股持倉

也降至歷史冰點。

股價下跌的背後是保費增速降為負數加上行業強監管，保險公司業務發展進入瓶頸期。而保

險公司參與投資的房企今年以來債務暴雷不斷，也打擊投資者信心，影響險企股價表現。

受保險代理人數縮減、客戶需求提前消耗和互聯網互助類產品、惠民保等新型產品替代等影

響，保險公司新業務價值增速明顯下滑，前三季度中國平安、中國人壽、中國太保和新華保險新

業務價值下滑１７﹒８％到３０％。今年前１１個月，５家上市險企合計保費２﹒３１萬億元，

同比下降０﹒６２個百分點。另外，保險行業重磅新規不斷，涵蓋互聯網保險、險資運用、對外

開放等多個領域的一系列監管「組合拳」出台，險企需時磨合適應。

除此之外，地產項目在過往一向是保險公司投資配置的重點，而今年內地房企債務暴雷不斷

亦拖累險企表現。今年２月，平保爆出對負債累累的華夏幸福持有５４０億元的曝險。對華夏幸

福的投資失利，直接影響到平保上半年的淨利潤下滑１５﹒５％。據報平安的整體房地產相關風

險敞口達１８５５億元，佔其投資組合的４﹒８％－４﹒９％，總計５家Ａ股上市保險公司的涉

房投資則達約４５００億元。儘管險企表示敞口不大風險可控，但有相關人士透露，今年以來保

險公司就一直忙於解除或削減對房地產開發商的曝險。在房企債務風險尚未解除的情況下，相信

投資者對險企未來的信心仍有限。

展望明年，市場對內險股表現仍不樂觀，有分析預計２０２１年全年及２０２２年開門紅業

績繼續承壓；短期人均產能提升不足以彌補人力下滑，預計明年上半年前難見復甦。



＊煤炭板塊：全年升４４﹒３％＊



滬深煤炭股在年內大幅震盪，但總結全年仍表現領先，煤炭板塊年初至今升超過４成。

年初以來全球央行放水通脹升溫，加上疫後復甦需求增加，推升大宗商品價格。另一邊廂，

國內提出碳達峰碳中和目標，煤炭大省早前紛紛響應，縮減煤炭產能。

在國內煤炭供不應求，進口煤價節節上升的情況下，鄭商所動力煤主力合約價格在年中飆升

，在１０月１９日曾達到每噸１９８２元的歷史高位，一度較年初上漲１９０％。煤價上漲帶動

煤炭股大幅拉升，Ａ股煤炭板塊亦從２月起連升８個月，９月達到最高點，較年初大漲８８％。

但與此同時，煤炭短缺、煤價上漲引發了內地電力短缺，用電荒直接拖累工業生產甚至影響

到生活用電。政府隨即強力干預解決電荒，一邊著力調控煤炭價格，另一邊促煤炭企業加快釋放

產能。動力煤主力期貨價格應聲下跌由高位腰斬，煤炭股亦從９月起開始兩個月的回調，回調幅

度近三成。１２月初發改委表示明年煤炭合同基準價或會上調的消息，煤炭股再止跌回穩。

總結整年，雖經歷震盪煤炭股仍跑贏大市。有分析認為在明年煤價趨穩、需求持續高企的情

況下，煤炭板塊估值遠未反映基本面景氣程度，系統性重估行情或將展開。



＊明年三大投資主線：新能源、消費、先進製造＊



展望２０２２年，在行業配置方面，券商認為新能源、消費和先進製造是首選的投資賽道。

綜合券商的報告可以看到，在內地「雙碳」政策以及「國產替代」進程之下，今年大熱的新

能源和先進製造業明年大概率仍將繼續保持高景氣度。另外，疫情防控有望在明年取得成果，因

此前期估值已有較大幅調整的的消費服務業將迎來復甦。

西南證券在報告中表示，明年主要關注兩個方向，一是高景氣賽道，包括軍工、新能源、半

導體、物聯網等，這些板塊在今後相當長時期內仍然將保持高增長，當前估值略低於增速或者與

增速相匹配；二是困境反轉賽道，包括商貿旅遊、豬周期、船舶製造等板塊，這些板塊當前處於

周期底部，是最困難的時候，一旦周期向上股價彈性十足。

東方證券就２０２２年的Ａ股配置提出三個關鍵字－－科技強國、消費復甦、雙碳戰略。其

中「科技強國」包括半導體、汽車電動智能化、ＡＲ╱ＶＲ硬體、先進裝備、國防軍工板塊等；

「消費復甦」包括農業、食品飲料以及大眾消費品等；「雙碳戰略」重點關注光伏產業鏈、風電

產業鏈，儲能產業鏈以及新能源汽車產業鏈。



