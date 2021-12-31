【聚焦數據】內地１２月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒３％優於預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，今年１２月，中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５０﹒３％，比上月上升０﹒２個百分點，高於臨界點，亦勝於市場預期的５０％
，製造業景氣水平繼續回升。
１２月份，非製造業商務活動指數為５２﹒７％，比上月上升０﹒４個百分點，高於臨界點
，非製造業恢復步伐加快。
當月，綜合ＰＭＩ產出指數為５２﹒２％，與上月持平，表明中國企業生產經營活動總體穩
定擴張。（ｗｌ）
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