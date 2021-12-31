【數據解讀】統計局：部分大宗商品價格回落明顯，企業成本壓力減

《經濟通通訊社３１日專訊》內地１２月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒３％，比上月上升

０﹒２個百分點，亦勝於市場預期的５０％。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，

隨著一系列保供穩價和助企紓困等穩定經濟發展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企

業成本壓力有所緩解，製造業景氣水平連續兩個月回升。

１２月，生產指數為５１﹒４％，雖比上月下降０﹒６個百分點，但高於臨界點，反映製造

業生產繼續保持增長。其中，醫藥、通用設備、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數回升

３﹒９個百分點及以上，生產活動有所加快；但紡織、石油煤炭及其他燃料加工等行業生產指數

降至臨界點以下，生產活動有所放緩。



＊新訂單指數連升兩個月，部分原材料價格下降＊



當月需求有所改善。新訂單指數為４９﹒７％，高於上月０﹒３個百分點，連續兩個月回升

。從行業情況看，醫藥、汽車、計算機通信電子設備等行業新訂單指數繼續位於景氣區間，且高

於製造業總體３﹒０個百分點以上，市場需求加快釋放；但紡織、木材加工及家具、非金屬礦物

製品等行業景氣水平較低，增長動能偏弱。

１２月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為４８﹒１％和４５﹒５％，低於上月

４﹒８和３﹒４個百分點，連續兩個月回落，均降至２０２０年５月份以來低點。從行業情況看

，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均低於３５﹒０％。

隨著部分原材料價格下降，採購成本有所回落，企業加快備貨，採購量指數和原材料庫存指數均

升至近期高點，分別為５０﹒８％和４９﹒２％，明顯高於上月０﹒６和１﹒５個百分點。



＊小型企業景氣水平依然偏弱＊



高技術製造業、裝備製造業和消費品行業ＰＭＩ分別為５４﹒０％、５１﹒６％和

５１﹒１％，均繼續高於臨界點，行業保持擴張；高耗能行業ＰＭＩ為４８﹒７％，高於上月

１﹒３個百分點，景氣水平低位回升。其中，高技術製造業新訂單指數和從業人員指數分別為

５６﹒１％和５１﹒７％，高於上月２﹒９和１﹒１個百分點，高技術制造業市場需求持續較快

增長，用工量不斷增加，行業發展向好。

當月，大、中型企業ＰＭＩ均為５１﹒３％，分別高於上月１﹒１和０﹒１個百分點，景氣

水平穩中有升。其中，新訂單指數分別為５０﹒８％和５１﹒７％，高於上月１﹒２和１﹒３個

百分點，表明近期大、中型企業市場需求恢復有所加快。小型企業ＰＭＩ為４６﹒５％，比上月

下降２﹒０個百分點，景氣水平依然偏弱。（ｗｌ）

