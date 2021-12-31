  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2021 09:17

【數據解讀】統計局：服務業恢復基礎尚不牢固，企業市場預期謹慎

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內地１２月份非製造業商務活動指數為５２﹒７％，比上月上
升０﹒４個百分點，連續４個月高於臨界點，非製造業景氣水平總體有所回升。統計局服務業調
查中心高級統計師趙慶河解讀指，服務業商務活動指數為５２％，比上月上升０﹒９個百分點，
顯示服務業經營活動恢復步伐總體有所加快。
　　在調查的２１個行業中，有１３個商務活動指數高於臨界點，服務業景氣面有所擴大。其中
，航空運輸、餐飲、文化體育娛樂等上月受疫情影響較大的行業商務活動指數升至擴張區間，市
場活躍度有所提升；電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業保持在
６０％以上高位景氣區間，業務總量繼續快速增長。

＊服務業新訂單指數連續７個月位於臨界點下＊

　　但從市場需求看，新訂單指數為４８﹒２％，連續７個月位於臨界點以下，表明服務業恢復
基礎尚不牢固，企業對市場走勢預期較為謹慎。
　　建築業景氣回落。受寒潮降溫天氣及「兩節」臨近等因素影響，建築業商務活動指數為
５６﹒３％，比上月下降２﹒８個百分點，反映建築業生產擴張有所放緩。近期保供穩價政策不
斷顯效，建築業投入品價格指數為４８﹒１％，連續兩個月低於臨界點，企業成本壓力得到一定
程度緩解。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/12/2021
【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現
香港要聞30/12/2021
【賣地計劃】下季推屯門地限單位最細280呎　全年度私樓供應2萬伙
中國故事30/12/2021
《神州經脈》西安確診連日破百　滬指返三千六　外資流入見三周高
FOCUS30/12/2021
【FOCUS】商湯上市一鳴驚人　引領趨勢惟盈利成挑戰
財經熱話30/12/2021
三新股掛牌各領風騷　商湯曾急升逾兩成　專家點睇?
中國故事30/12/2021
【回顧展望－人仔硬淨】升浪已完？三大因素影響人幣走勢（附表列各大行明年預測）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金