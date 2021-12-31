【數據解讀】統計局：服務業恢復基礎尚不牢固，企業市場預期謹慎

《經濟通通訊社３１日專訊》內地１２月份非製造業商務活動指數為５２﹒７％，比上月上

升０﹒４個百分點，連續４個月高於臨界點，非製造業景氣水平總體有所回升。統計局服務業調

查中心高級統計師趙慶河解讀指，服務業商務活動指數為５２％，比上月上升０﹒９個百分點，

顯示服務業經營活動恢復步伐總體有所加快。

在調查的２１個行業中，有１３個商務活動指數高於臨界點，服務業景氣面有所擴大。其中

，航空運輸、餐飲、文化體育娛樂等上月受疫情影響較大的行業商務活動指數升至擴張區間，市

場活躍度有所提升；電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業保持在

６０％以上高位景氣區間，業務總量繼續快速增長。



＊服務業新訂單指數連續７個月位於臨界點下＊



但從市場需求看，新訂單指數為４８﹒２％，連續７個月位於臨界點以下，表明服務業恢復

基礎尚不牢固，企業對市場走勢預期較為謹慎。

建築業景氣回落。受寒潮降溫天氣及「兩節」臨近等因素影響，建築業商務活動指數為

５６﹒３％，比上月下降２﹒８個百分點，反映建築業生產擴張有所放緩。近期保供穩價政策不

斷顯效，建築業投入品價格指數為４８﹒１％，連續兩個月低於臨界點，企業成本壓力得到一定

程度緩解。（ｗｌ）

