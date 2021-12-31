【ＦＯＣＵＳ】製造業服務業景氣升，難改穩增長壓力山大

【ＦＯＣＵＳ】傳統生產淡季疊加多省疫情反彈，未阻１２月製造業及服務業景氣雙雙走升

。國家統計局周五（３１日）公布，當月製造業ＰＭＩ報５０﹒３％（預期：５０％），按月升

０﹒２個百分點；服務業商務活動指數報５２％，按月升０﹒９個百分點。

標題數字表現不俗，但看真些，製造業新出口訂單、出廠價格指數走低；小型企業ＰＭＩ續

惡化；建築業商務活動指數跌至全年次低……都指向明年首季穩增長壓力山大。



＊新出口訂單指數錄連續第８個月收縮＊



宏觀經濟先行指標－－製造業ＰＭＩ，２０２１年收爐表現再勝預期；伴隨保供穩價政策力

度加大，部分大宗商品價格回落明顯，１２月生產保持擴張。但需求端續乏力，反映內需的新訂

單指數連續５個月收縮（４９﹒７％），出廠價格指數亦按月再跌３﹒４個百分點至４５﹒５％

。

此外，反映外需的新出口訂單指數連續８個月收縮（４８﹒１％），印證商務部周三（３０

日）關於

「２０２２年穩外貿工作難度前所未有」論斷。而鑒於小型企業ＰＭＩ再按月挫２個百分點至

４６﹒５％，全國稅務工作會議昨日同指，明年要加大對小微企業、個體工商戶等企業的組合式

減稅降費支持力度。

最令市場意外的是，儘管本月寧波、杭州、西安本土疫情爆發接二連三，但服務業商務活動

指數卻不跌反升，報５２％的三個月最高，航空運輸、餐飲、文化體育娛樂等行業重回擴張區間

。



＊建築業指數全年次低，房企年關難過＊



不過，同屬非製造業的建築業商務活動指數則按月驟降２﹒８個百分點至５６﹒３％，錄全

年次低。歷史經驗顯示，建築業往往是經濟下行時穩增長的重要力量，指數動力走弱，房地產或

基建能否擔當明年穩增長大任再成疑。

易居研究院就預計，２０２２年全國房地產開發投資增速為０％左右，可能創本世紀以來最

低增速。信用評級機構東方金誠甚至稱，明年房地產投資或出現有歷史數據統計以來的首次負增

長，明年上半年房地產市場持續下滑，將成政策性降息的主要驅動力。

小微企業日子不好過，房企的年關更難捱。據野村估算，農曆新年前夕，房企或需向農民工

、建築工支付１﹒１萬億人民幣拖欠工資，而明年首季、次季的離岸美元債到期金額分別高達

１９８億美元、１８５億美元，若加上在岸市場到期債券，資金黑洞分別高達２１００億人幣、

２０９０億人幣。

凡此種種，四季度ＧＤＰ增速大概率按年跌穿４％，而明年首季穩增長政策集中發力之下，

此輪下行周期或於４月觸底。

