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31/12/2021 09:16

【重拳監管】內地遊戲版號停發後１﹒４萬家遊戲公司注銷

　　《經濟通通訊社３１日專訊》截至１２月３０日，內地遊戲版號審批已暫停５個月。據天眼
查ＡＰＰ數據顯示，中國目前有超３０萬家註冊資本在１０００萬元（人民幣．下同）以下的遊
戲相關企業。
　　２０２１年７月至今，共有１﹒４萬家遊戲相關公司注銷。值得一提的是，２０２０年全年
，遊戲公司注銷１﹒８萬家。
　　遊戲領域多位從業者表示，近兩個月中小遊戲廠商頻頻裁員、經營困難，主要原因還是過度
依賴老產品，精品遊戲嚴重匱乏。（ｃａ）

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