《經濟通通訊社３１日專訊》截至１２月３０日，內地遊戲版號審批已暫停５個月。據天眼
查ＡＰＰ數據顯示，中國目前有超３０萬家註冊資本在１０００萬元（人民幣．下同）以下的遊
戲相關企業。
２０２１年７月至今，共有１﹒４萬家遊戲相關公司注銷。值得一提的是，２０２０年全年
，遊戲公司注銷１﹒８萬家。
遊戲領域多位從業者表示，近兩個月中小遊戲廠商頻頻裁員、經營困難，主要原因還是過度
依賴老產品，精品遊戲嚴重匱乏。（ｃａ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
31/12/2021 09:16
【重拳監管】內地遊戲版號停發後１﹒４萬家遊戲公司注銷
《經濟通通訊社３１日專訊》截至１２月３０日，內地遊戲版號審批已暫停５個月。據天眼
查ＡＰＰ數據顯示，中國目前有超３０萬家註冊資本在１０００萬元（人民幣．下同）以下的遊
戲相關企業。
２０２１年７月至今，共有１﹒４萬家遊戲相關公司注銷。值得一提的是，２０２０年全年
，遊戲公司注銷１﹒８萬家。
遊戲領域多位從業者表示，近兩個月中小遊戲廠商頻頻裁員、經營困難，主要原因還是過度
依賴老產品，精品遊戲嚴重匱乏。（ｃａ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話31/12/2021
【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現
|香港要聞30/12/2021
【賣地計劃】下季推屯門地限單位最細280呎 全年度私樓供應2萬伙
|中國故事30/12/2021
《神州經脈》西安確診連日破百 滬指返三千六 外資流入見三周高
|FOCUS30/12/2021
【FOCUS】商湯上市一鳴驚人 引領趨勢惟盈利成挑戰
|財經熱話30/12/2021
三新股掛牌各領風騷 商湯曾急升逾兩成 專家點睇?
|中國故事30/12/2021
【回顧展望－人仔硬淨】升浪已完？三大因素影響人幣走勢（附表列各大行明年預測）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰