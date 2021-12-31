【新冠肺炎】許樹昌憂望月樓或有更多食客受感染，呼籲盡快檢測

《經濟通通訊社３１日專訊》一名感染Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的國泰航空（００２９３）

機艙服務員違規外出，與他在九龍塘又一城「望月樓」午餐的父親，以及一名同場不同枱的地盤

工人驗出初步陽性。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，機艙服務員和地盤工同場感染的機會

很高，而當時兩人的枱相隔有一段距離，可能會有其他食客已受到感染，呼籲收到安心出行通知

的食客，要盡快接受檢測。他又指，另外有一名機組人員光顧中環酒吧後，驗出初步陽性，令人

憂慮會否爆發酒吧群組，當局需要盡快追蹤兩層接觸者。

許樹昌表示，暫時仍未掌握病毒的傳播鏈，呼籲市民避免聚集。對於旅發局晚上將舉辦跨年

演唱會，他認為戶外環境相對安全，但觀眾不應除低口罩，亦應該保持手部衛生。



＊旅發局：演唱會採取較嚴格防疫規定＊



旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，演唱會已採取較嚴格的防疫規定，觀眾需要

打兩針和實名登記，進場時要用安心出行和量體溫，演唱會全程要戴口罩，座位每隔６個就有一

個空位，希望保障公眾安全。



＊梁子超：社區爆疫風險極大＊



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的傳播速度快、病徵不明顯，社

區爆發疫情風險極大。他又指，現時的圍封強檢無法肯定所有人都完成檢測，加上部份人如果未

發病，亦難以驗出陽性反應，因此有需要加密檢測次數，希望市民盡量合作。他亦呼籲市民在未

來一兩星期要小心，除夕應避免到人群密集的地方。（ｈｙ）

