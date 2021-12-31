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31/12/2021 11:13

【香港政情】輔警總監楊祖賜獲延任兩年半

　　《經濟通通訊社３１日專訊》政府今日宣布，楊祖賜已獲批准延任為香港輔助警察隊總監，
為期兩年半至２０２４年７月６日。
　　楊氏在１９８９年４月加入香港輔助警察隊，於２０１６年４月獲委任為總監。
　　警務處指，楊氏在領導香港輔助警察隊方面表現優秀及投入。過去數年，在楊先生的領導下
，香港輔助警察隊為香港警務處提供重要的支援，以應付各種前所未有的挑戰。（ｃｌ）

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