【國安立法】立場新聞林紹桐今出庭聽控罪，還柙至明年２月再訊　

《經濟通通訊社３１日專訊》《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐和《立場

新聞》註冊公司，昨（３０日）被控串謀發布煽動刊物罪，當中林紹桐因病留醫而未有出庭，他

出院後今日被帶到西九龍裁判法院聽取控罪詳情，案件押後至２月２５日再訊。

法庭昨天已拒絕林與鍾的保釋申請。林今早上庭時有向旁聽人士拍心口作「ＯＫ」手勢。

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