  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2021 15:38

【新冠肺炎】第七輪指定檢疫酒店涉４４間酒店共１﹒２５萬間房間

　　《經濟通通訊社３１日專訊》政府今日公布第七輪指定檢疫酒店的名單。新一輪指定檢疫酒
店計劃由明年３月１日至７月３１日推行，４４間酒店共提供約１﹒２５萬間房間。政府可在有
需要時調整這一輪計劃所提供的房間數目。

＊增７間新指定檢疫酒店＊

　　政府發言人表示，政府於１１月３０日發信邀請約２０００間持有效牌照的酒店或旅館申請
為第七輪指定檢疫酒店。當局共收到６０個申請。經評估後，揀選了４４間作為第七輪指定檢疫
酒店，共提供約１﹒２５萬間不同種類和價格的房間，供從中國內地及澳門以外地區抵港人士選
擇入住。名單中有３７間屬第六輪指定檢疫酒店。在七間新指定檢疫酒店中，其中４間於３月１
日前開始營運以紓緩現時市場對酒店房間的需求。香港Ｗ酒店和香港九龍東皇冠假日酒店將於明
年１月開始營運，而銅鑼灣如心酒店和富薈旺角酒店會於２月開始營運。

＊第七輪檢疫酒店計劃較上一輪加長兩個月＊

　　發言人補充，為方便旅客提早安排暑假期間回港的行程，第七輪檢疫酒店計劃較第六輪計劃
加長兩個月。此外，因應旅客在第六輪計劃期間對房間的需求殷切，加上第七輪計劃涵蓋長公眾
假期及暑假，將在新一輪計劃額外提供約１０００間房間以應付市場可能出現的額外需求。
（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事31/12/2021
【回顧展望－暗潮洶湧】滬指六年新高背後：兩度崩盤明星基金觸礁
剖析天下31/12/2021
【回望2021】這一年．國際篇：央行亦鴿亦鷹
剖析天下31/12/2021
【回望2021】這一年．國際篇：疫情改變世界
剖析天下31/12/2021
【回望2021】這一年．內地篇：巨變中見新局
剖析天下31/12/2021
【回望2021】這一年．香港篇：復甦中見隱憂
中國故事31/12/2021
【回顧展望－暗潮洶湧】白酒失勢寧王崛起　A股板塊風水輪流轉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金