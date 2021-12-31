【新冠肺炎】第七輪指定檢疫酒店涉４４間酒店共１﹒２５萬間房間

《經濟通通訊社３１日專訊》政府今日公布第七輪指定檢疫酒店的名單。新一輪指定檢疫酒

店計劃由明年３月１日至７月３１日推行，４４間酒店共提供約１﹒２５萬間房間。政府可在有

需要時調整這一輪計劃所提供的房間數目。



＊增７間新指定檢疫酒店＊



政府發言人表示，政府於１１月３０日發信邀請約２０００間持有效牌照的酒店或旅館申請

為第七輪指定檢疫酒店。當局共收到６０個申請。經評估後，揀選了４４間作為第七輪指定檢疫

酒店，共提供約１﹒２５萬間不同種類和價格的房間，供從中國內地及澳門以外地區抵港人士選

擇入住。名單中有３７間屬第六輪指定檢疫酒店。在七間新指定檢疫酒店中，其中４間於３月１

日前開始營運以紓緩現時市場對酒店房間的需求。香港Ｗ酒店和香港九龍東皇冠假日酒店將於明

年１月開始營運，而銅鑼灣如心酒店和富薈旺角酒店會於２月開始營運。



＊第七輪檢疫酒店計劃較上一輪加長兩個月＊



發言人補充，為方便旅客提早安排暑假期間回港的行程，第七輪檢疫酒店計劃較第六輪計劃

加長兩個月。此外，因應旅客在第六輪計劃期間對房間的需求殷切，加上第七輪計劃涵蓋長公眾

假期及暑假，將在新一輪計劃額外提供約１０００間房間以應付市場可能出現的額外需求。

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