碧桂園（０２００７）累購回本金額１４１０萬美元優先票據

《經濟通通訊社３１日專訊》碧桂園（０２００７）公布，有關發行並於新加坡上市的於
２０２２年到期的７﹒１２５％優先票據，截至目前已於公開市場購回本金總額為１４１０萬美
元。
該集團指，所購回的該票據將相應註銷，並將繼續監察市況，於適當時候進一步購回其優先
票據。（ｗｈ）
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