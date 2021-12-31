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31/12/2021 08:36

碧桂園（０２００７）累購回本金額１４１０萬美元優先票據

　　《經濟通通訊社３１日專訊》碧桂園（０２００７）公布，有關發行並於新加坡上市的於
２０２２年到期的７﹒１２５％優先票據，截至目前已於公開市場購回本金總額為１４１０萬美
元。
　　該集團指，所購回的該票據將相應註銷，並將繼續監察市況，於適當時候進一步購回其優先
票據。（ｗｈ）

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