【企業盈警】恒新豐（０１９２０）料全年盈轉虧最少６０００萬元

《經濟通通訊社３１日專訊》恒新豐控股（０１９２０）公布，預期截至９月３０日止年度
虧損淨額不少於６０００萬元，而去年度純利約７４０萬元。
該集團指，虧損主因年內市場競爭激烈導致項目定價需具競爭力，令收益減少，及客戶處理
工地安排的突發變動產生意料之外的額外分包商費用，導致於年內在將軍澳進行的一個項目錄得
毛損。
該集團預期於明年３月公布業績。（ｗｈ）
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