【回望２０２１】這一年．香港篇：復甦中見隱憂

《經濟通通訊社３１日專訊》今年全球尤其發達地區雖漸從新冠疫情中復甦，香港自５月告

別第四波疫情，一度連續８０天本地零確診，市道漸旺，人潮復現，預期全年經濟增長可達

６﹒４％。惟進入１２月，新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ來勢洶洶，憧憬的聖誕局部通關遙遙無期

；此外，港股表現幾全球包尾，房屋問題未見紓緩，立會投票率創下新低……



＊失業率回落至４﹒１％，消費券刺激零售市道＊



本港經濟繼續從疫情中復甦，今年第三季實質本地生產總值（ＧＤＰ）按年增長５﹒４％，

首三季合計，實質ＧＤＰ更增長７％。經季節性調整的失業率由第二季的５﹒５％進一步下跌至

第三季的４﹒５％，就業不足率亦由２﹒５％下跌至２﹒１％，兩者均明顯較２０２０年１２月

至２０２１年２月各自的高位７﹒２％和４％為低。而９至１１月經季節性調整的失業率進一步

下跌至４﹒１％，就業不足率跌至１﹒８％。

財政司司長陳茂波指出，５０００元電子消費券今年８月開始派發，明顯見到在零售市道發

揮了刺激作用，與零售業界積極推出的優惠相輔相成。今年８至１０月零售銷售貨值按年升幅介

乎７％至１２％，是十年來表現最好的８至１０月份數字。他預計，若本地疫情持續受控，預期

全年增幅可達６﹒４％。



＊恒指受困監管風暴內房危機，全年由富變窮＊



今年恒生指數虎頭蛇尾，年初在科技股的領軍下，恒指於２月１８日高見３１１８３點後反

覆下跌，其中一個原因是內地當局對科網巨企持續加強監管。

美團（０３６９０）因涉「二選一」等壟斷行為遭中國監管單位立案調查，年初股價高見

４６０元歷史新高之後，現時蒸發一半有多；阿里巴巴（０９９８８）被指違反《反壟斷法》被

重罰１８２﹒２８億元人民幣，股價亦２６０元水陰跌至近期約１０９﹒５元的Ｈ股上市新低；

市場監管總局下令解除騰訊（００７００）獨家音樂版權，其旗下微信持續推進互聯網平台互聯

互通，流量王牌優勢不再；另外又針對教育企業頻出重手整頓，導致科網與教育股股價連連重挫

；恒大（０３３３３）及內房債務危機沒完沒了也令內房股受挫。

恒指下半年跌勢加劇，１２月２０日更跌穿２３０００點關口，低見２２６６５點，從高位

計跌超過８０００點。恒指全年最終跌１４﹒８３％報２３３９７點，國指跌２３﹒１９％報

８２３６點，科指跌３３﹒２％報５６７０點。

不過，臨近年尾，各大行紛紛就明年恒指作出預測，普遍高於恒指當前的水平，其中德銀最

牛，指因港股估值低及隨著監管環境似乎趨向平靜，明年底看３７０００點，較２３０００點低

位高出約六成，大摩卻看得最淡，對中資股維持相對審慎取態，只睇２５０００點。



＊推港康碼望盡早通關，Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐存變數＊



新冠肺炎自２０１９年爆發至今仍然持續，港府於今年５月推出「全城起動，快打疫苗」，

社會各界亦推出多項獎賞措施，包括送樓、送股票等。本港疫苗接種率超過七成，本地個案持續

清零，惟全球疫情反覆，繼出現Ｄｅｌｔａ變種病毒後，最近出現傳染力更強的Ｏｍｉｃｒｏｎ

，衛生防護中心公布，本港至今累計有逾８０宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，另鄰近的廣東東莞市

大朗鎮連日出現本地確診個案，看來通關又要再延遲。

港府除宣布第三針疫苗接種安排外，另為爭取早日與內地通關，又推出「港康碼」，並配合

安心出行３﹒０版本使用。「港康碼」用戶註冊須實名，及提供住址證明，同時連接安心出行上

傳紀錄，判定感染風險顏色。另港府宣布由１２月９日起，進入所有表列處所包括食肆，都需要

使用安心出行，惟６５歲或以上長者、１５歲或以下及殘疾人士等三類指定人士仍可用「填紙」

方式替代。

而繼政府宣布，２０２２年２月起在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，所有因工作相

關目的進入上述處所的政府僱員均需出示新冠疫苗接種證明後，正研究擴展疫苗氣泡，市民或需

打針方可返工返學。



＊公屋輪候５﹒９年創新高，政府推北部都會區＊



本港公屋平均輪候時間進一步上升，截至９月底，一般申請者平均輪候時間為５﹒９年，當

中長者１人申請者平均輪候時間３﹒８年，同創１９９９年以來新高。運輸及房屋局局長陳帆指

，政府未來十年建屋目標４２﹒８萬伙，公私營比例維持七三比，即公營房屋涉３０﹒１萬，政

府已覓得３５０公頃土地，預計三分之一將在５年內落成。另差餉物業估價署數據顯示，今年首

１０個月，私人住宅售價指數累升約３﹒９２％，租金指數亦升約３﹒５７％。雖然業界對明年

樓價走勢有分歧，但普遍預期升幅介乎３至１０％，並看好豪宅市場。

另９月曾傳出中央官員約談香港地產商，要他們協助解決房屋問題，指「遊戲規則已改變，

不再容許壟斷」，觸發地產股一度大跌。惟行政長官林鄭月娥在今年１０月發表的施政報告未見

有針對地產商的措施，只提出佔地超過３００公頃的「北部都會區」概念，涉及天水圍、元朗、

粉嶺、上水等現有新市鎮，有六個新發展區。政府表示，北部都會區估計可提供６５萬個職位，

包括１５萬個創科產業職位，長遠可提供逾９０萬個住宅單位，區內如古洞北及洪水橋的工程已

開始進行，預計１０年內北部都會區將有四成單位可以入伙。



＊立會地區直選投票率創新低，建制派全勝＊



全國人大常委會於３月３０日全票通過修改《基本法》附件一及附件二，完善香港選舉制度

，全面準確貫徹「一國兩制」，確保落實「愛國者治港」根本原則。選舉改制後，香港今明兩年

迎來三場選舉，包括於９月１９日舉行的選委會界別分組選舉，１２月１９日舉行的立法會換屆

選舉，及明年３月的行政長官選舉。

其中選委會人數由以往１２００人增至１５００人，當中９８２席需投票產生。新制以團體

票為主，選委會選民則由過往約２５萬人減至７０００多人。至於立法會選舉，約有１３５萬人

投票，投票率３０﹒２％，與２０１６年選舉相比下跌約２８個百分點，亦是回歸以來最低。地

方直選２０席全數由建制派取得，功能界別３０席，投票率約３２％，社福界狄志遠成為唯一當

選「非建制」。而今次新增的選舉委員會界別４０席，在１４４８名選委會委員中有１４２６人

投票，投票率為９８﹒４８％。另今次選舉破天荒首次在香園圍、羅湖及落馬洲支線出入境管制

站設立投票站，方便身在內地的選民返港投票。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉、俞瑾

