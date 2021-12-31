【回望２０２１】這一年．國際篇：央行亦鴿亦鷹

《經濟通通訊社３１日專訊》自從１１月尾南非宣布發現Ｏｍｉｃｒｏｎ，截至１２月２１

日全球已有至少８９個國家和地區報告了確診病例，愈來愈多國家實行封鎖政策。不過這一次，

英美央行卻領銜放鷹。



＊英美央行領銜放鷹，歐洲澳洲日本一鴿到底＊



礙於疫情對經濟前景持續構成不確定性，聯儲局主席鮑威爾一直強調，高通脹仍屬暫時性現

象，即使聯儲局在１１月份議息會議後，宣布將每月淨資產購買規模減少１５０億美元（１００

億為國債，５０億為按揭抵押證券），議息紀錄亦反映當局有意提前數月結束原打算在今年中結

束的資產購買計劃，但當局仍然堅持高通脹為暫時性。然而，時隔不到一個月，鮑威爾否定了通

脹乃暫時性的觀點。聯儲局亦在１２月份議息會議後，宣布進一步減少每月淨購債額度３００億

美元。按照其預定縮減買債進程，明年３月將會結束買債計劃，且很可能在明年６月宣布加息

０﹒２５厘，繼而在９及１２月分別再加息０﹒２５厘。

除聯儲局啟動退市程序外，新西蘭儲備銀行亦已加息兩次合共０﹒５厘，指標利率回升至

０﹒７５厘，英倫銀行則在１２月議息會後決定加息０﹒１５厘，將指標利率微調到０﹒２５厘

。

另邊廂，加拿大央行雖已停止資產購買措施，但央行強調經濟產能過剩情況要到２０２２年

中才會消退，反映央行最快亦要到明年下半年才加息。澳洲儲備銀行則不斷強調，在２０２４年

之前不會加息，因預期薪酬升幅在２０２４年之前不會對通脹構成上升壓力。歐洲央行在１２月

份議息會後維持三大指標利率不變，同時表明會在明年３月底結束疫情緊急購債計劃

（ＰＥＰＰ），但表明會將到期本金進行再投資至起碼２０２４年底，換言之，歐洲央行的加息

時間將在澳洲之後。

同樣實施負利率的日本央行及瑞士央行，前者通脹可謂眾人皆脹我獨縮，故僅將企業債購買

額度縮回疫情爆發前的水平，但與收水無緣；後者則繼續干預瑞郎匯率，以及維持擴張性貨幣政

策。



＊實質負利率推動游資愛美股，美元表現標青＊



美股今年繼續強勢，美國聯儲局維持低息政策，總統拜登在今年初準備推出４萬億美元推動

經濟方案，大部分企業業績表現理想，疫苗接種率持續上升，導致美股三大指數同時獲資金追捧

，不斷刷新高位。另美國聯儲局在２０２０年９月份會議後，加入利率指引，表明當局容許通脹

率在一段時間內超出所設之２％目標，同時令實質負利率持續擴大，推動環球游資湧入美股尋求

高回報。標準普爾５００指數截至１２月２９日報４７９３點，全年累升２７﹒５％。如果以單

月計，今年１２個月之中，有９個月都錄得升幅，其中１０月更升６﹒９％。另道指及納指至年

底仍持續於高位徘徊。

另外，美元今年表現可謂由頭帶到尾，截至１２月２８日止，美匯指數上升了６﹒９３％，

七大主要貨幣兌美元全數貶值，歐元兌美元貶值了７﹒３９％，英鎊兌美元下跌１﹒６７％，美

元兌日圓及瑞郎分別升值１１﹒２４％及３﹒６５％。商品貨幣方面，澳元兌美元貶值

５﹒９４％，紐元兌美元亦跌５﹒２２％，美元兌加元僅升值０﹒７６％。



＊Ｔｅｓｌａ股價飆升馬斯克成大紅人，ＧａｍｅＳｔｏｐ散戶勝大鱷＊



今年對「空軍」而言確實流年不利，其中「空軍」重倉之一的特斯拉（Ｔｅｓｌａ），股價

就算分拆之後都愈升愈有，「空軍」成為好友「燃料」。特斯拉於去年８月「一拆五」，股價由

高位２３１８美元拆至約３００美元水平；隨後特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克不斷發功，先推

出新款電動車Ｍｏｄｅｌ３、在中國建廠、旗下ＳｐａｃｅＸ多次進行上太空計劃，加上馬斯克

多次唱好狗狗幣，成為了今年話題人物。雖然多間大行都表示特斯拉股價已脫離可估值範圍，更

有不少投資者嘗試唱淡沽空，不過與特斯拉唱反調的人最後都要損手，股價於今年１１月再創歷

史新高至１２４３﹒４９美元，今年累計升幅高達五成五，並跑贏美股三大指數，走勢強勁。



馬斯克接受網民建議，減持特斯拉去應付高達１１０億美元的稅金，而他亦位列美國富豪榜

首位，估計身家超過３０００億美元，遠遠超越亞馬遜創辦人貝佐斯、股神巴菲特等「前首富」

數倍以上，並在成為２０２１年《時代雜誌》風雲人物後，再獲《金融時報》年度大獎。

此外，「散戶戰大鱷」的ＧＭＥ（ＧａｍｅＳｔｏｐ）夾空倉事件也成傳奇。今年初，有討

論區Ｒｅｄｄｉｔ用戶發現，ＧＭＥ股票約有１４０％的股份被造空，而造空方主要是梅爾文資

本，有網友在討論區指出，市場上根本沒有足夠股份讓「空軍」平倉，消息惹來一眾散戶入場炒

起ＧＭＥ，股價由１０多美元炒至歷史高位４８３美元，而空軍亦意識到無論多強大資本亦無法

與散戶對抗，最後虧損數十億美元離場。



撰文：經濟通國金組、市場組 整理：李崇偉、俞瑾

