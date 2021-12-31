《日入而息》港股全年大跌１４％，農曆年前入食肆須打針

《今天重點》

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陳肇始稱農曆新年前將要求進食肆等場所至少打一針；政府指Ｏｍｉｃｒｏｎ社區傳播，特首促

國泰交代事件；國泰表示５名機組人員確診，違規者將受紀律處分

李嘉誠再增持長實（０１１１３）７２﹒９萬股，持股升至４６﹒４２％

金管局表示１１月新申請按揭貸款個案按月增１３﹒１％；１１月底外匯基金總資產按月減少１

１億元

本港１１月港元存款微跌０﹒１％，人民幣存款升４﹒１％；本財年首八個月財赤６５８億，財

政儲備８６２０億元

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８３％，創３１周新低

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《即日市況》

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恒指半日市高收２８５點報２３３９７，科指升１９５點報５６７０

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《深滬股市》

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滬指除夕收升全年漲４﹒８％，滬深３００指年跌５％

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《美元匯價》

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歐元重上１﹒１４前可維持高沽策略

歐元最新報１﹒１３３０╱３４，日圓最新報１１５﹒０９╱１０

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《公司業績》

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奧思集團（０１１６１）全年純利按年增逾５倍，派息１６﹒５仙

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《公司資訊》

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恒指公司表示被動式追蹤恒指系列產品資產管理總值達４３８億美元

比亞迪（０１２１１）、四川路橋建斥５億共同成立礦產公司

人瑞人才（０６９１９）與中教控股（００８３９）旗下廣東白雲學

院達成戰略合作協議

李嘉誠再增持長實（０１１１３）７２﹒９萬股，持股升至４６﹒４

２％

港鐵（０００６６）旗下北京地鐵十四號綫全綫通車，十七號綫首期

開通

福晟國際（００６２７）何文田晟林劈價一成，重推６伙貨尾「一口

價」８００萬

勇利投資（０１１４５）自明日起馮曉剛將退任董事會主席

高力集團（０１１１８）彭德忠辭任行政總裁，彭蘊萍接任

融信資源（００５７８）料向陽煤礦維護及維修工作將於明年首季完

成

百勝中國（０９９８７）旗下品牌肯德基中國發起低碳環保宣傳活動

信義玻璃（００８６８）獲行政總裁董清世增持８５萬股，涉資１６

８９萬元

工商銀行（０１３９８）全額贖回共５００億元人民幣次級債券

米技國際控股（０１７１５）出售小型電器公司４０％股權，涉１２

００萬元人民幣

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《國企紅籌》

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美蘭空港（００３５７）王貞退任董事長，王宏接任

中核科技（００６１１）延長出售中核檢修股權之最後截止日期

兗州煤業股份（０１１７１）已改名為兗礦能源集團

中集車輛（０１８３９）李貴平獲續聘為公司首席執行官及總裁

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《神州民企》

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正榮地產（０６１５８）將如期支付７﹒１２５％在岸債券的利息

金蝶國際（００２６８）中標建行智能財務採購項目

據報快手（０１０２４）削減員工福利，涉減少房補及取消免費三餐

大唐集團（０２１１７）股東附屬向主席附屬公司售１﹒９６億普通

股

高鵬礦業（０２２１２）一朵岩採礦許可證更新程序明年６月前完成

恒大財富表示資金回籠遜，兌付方案改每月兌付本金８０００

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《中國要聞》

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統計局表示服務業恢復基礎尚不牢固，企業市場預期謹慎；部分大宗

商品價格回落明顯，企業成本壓力減

內地１２月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒３％優於預期

內地發文擬將適宜的中藥和中醫醫療服務納入醫保範圍

寶塔石化、紫光等６企遭銀行間交易商協會自律處分

橫琴粵澳深度合作區擬扶持企業赴澳門發行公司債

人行今千億逆回購操作，本周放水６０００億元迎新年

新能源汽車補貼退坡在即，有門店展車均被搶購無幾

特斯拉回應專屬險上線保費暴漲：全國平均漲１０％

發改委表示對２０２２年度企業債本息兌付等風險排查；發改委上調

國內成品油價格，三連跌後首上調

華為料今年營收下跌２９％，明年要有質量地活下來

海康威視擬分拆子公司海康機器人上市

商務部表示目標到２０２５年社消零售總額達５０萬億元

上海廣東等七地列為首批獲准建設中醫藥改革示範區

全國碳排放權交易年內累成交額逾７６﹒６億元人幣

四川省紀委原副書記徐波被開除黨籍

Ａ場股民全年人均賺５萬，兩隻最牛Ａ股暴漲逾５倍

人民銀行擬限制私募產品開展網絡營銷活動

外匯局表示上月中國外匯市場總計成交３﹒４７萬億美元

中國第三季外債增長有所放緩，當局指反映外資信心

外匯局表示９月末中國對外淨資產逾２﹒０２萬億美元

王春英稱首三季經常帳戶順差合理均衡，跨境投資活躍

市監總局召回近２０萬輛進口及國產特斯拉電動車

內地要求個人獨資、合夥企業以查帳方式計徵個稅

世茂股份表示集團已與兩機構就存量債務安排達成一致

深圳房企年末促銷回籠資金，有新盤推「買一送一」

內地遊戲版號停發後１﹒４萬家遊戲公司注銷

國稅總局表示高效落實減稅降費，對各種偷逃稅嚴懲不貸

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《其他消息》

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前年１０﹒１黃大仙案，五名被告暴動罪成

立場新聞林紹桐今出庭聽控罪，還柙至明年２月再訊

鄭若驊稱正當新聞活動與危害國安罪行的界線非常清晰

譚耀宗稱國安處拘《立場新聞》高層不損害新聞自由

金管局表示１１月新申請按揭貸款個案按月增１３﹒１％；１１月底

外匯基金總資產按月減少１１億元

本港１１月港元存款微跌０﹒１％，人民幣存款升４﹒１％；本財年

首八個月財赤６５８億，財政儲備８６２０億元

行政長官再委任馬豪輝為旅監局主席，明年１月１日起生效

政府委任黃文傑為銀行業覆核審裁處主席

輔警總監楊祖賜獲延任兩年半

公屋聯會總幹事表示收緊資助房屋轉售限制有助遏制炒風

學者表示設最低實用面積限制對首期款項計算影響不大

普縉集團料屯門住宅用地造價逾８０億元

電車申請加價至２﹒９元，小童長者優惠票價分別加０﹒１元

淺水灣南灣道豪宅地今起招標，或創最貴官地呎價紀錄

深股通額度全日用４８億元，外資全年加倉Ａ股創紀錄；滬股通額度

全日用３８億元，外資月度淨買入創歷史新高

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８３％，創３１周新低

港大陳祖為宣布辭職，在港大渡過了人生最活躍的３０年

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《新冠肺炎》

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本港新增１９宗確診，全部懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染

１１地點列高危，包括又一城蘋果店、Ｖｃｉｔｙ牛角

陳肇始稱農曆新年前將要求進食肆等場所至少打一針

全國昨本土確診增１６６宗，西安連續６日破百宗

堅尼地城海都樓Ａ座完成強檢，無發現確診個案

屯門醫院百名職員須每日檢測，曾求診男病人初確

田北辰稱政府最快今日公布抵港機組人員須檢疫７天

紐約疫情再起，華爾街大行重啟居家工作

英國航空因疫情防控，取消明年３月前來往香港航班

許樹昌憂望月樓或有更多食客受感染，呼籲盡快檢測

望月樓食客初步確診，梁子超稱社區爆疫須叫停通關

消息指香港內地疫情有變，農曆新年前勢難通關

全球迎接疫情下第二個新年，悉尼紐約照常慶典

國泰表示５名機組人員確診，違規者將受紀律處分

政府指Ｏｍｉｃｒｏｎ社區傳播，特首促國泰交代事件

第七輪指定檢疫酒店涉４４間酒店共１﹒２５萬間房間

林文健稱本港或處第五波疫情臨界點，促市民攜手抗疫

當局正聯絡望月樓逾２００食客，２２員工送檢疫中心

醫管局表示最快下月２日重啟亞博社區治療設施

譚耀宗稱新變種病毒出現，通關受一定影響

駐港貨機人員明天起酒店檢疫期延長至七天

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