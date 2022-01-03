《油金掠影》經濟復甦下ＯＰＥＣ＋將增石油供應　金價將下跌

《經濟通通訊社３日專訊》隨著全球經濟從疫情中復甦，以及生產的提振，油價徘徊在８０

美元水平。紐約Ａｇａｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ合夥人Ｊｏｈｎ

Ｋｉｌｄｕｆｆ表示，石油市場繼續對疫情發展反應敏感，但需求已接近疫情前水平，隨著航空

燃料需求上升，預計明年全球油價將進一步上漲。有見及此，石油輸出國與盟國組成的ＯＰＥＣ

＋，在１月４日的會議上計劃２月每日增加４０萬桶石油供應保持開放態度。布蘭特期油下跌

１﹒７５元（美元．下同），報每桶７７﹒７８元。紐約期油跌１﹒７８元，報每桶７５﹒２１

元。



＊金價料因避險情緒降低而下跌＊



金價以上升結束全年行情。各國央行準備加息控制通漲，加上全球經濟復甦減少了對黃金的

避險需求，令金價在２０２１年後段偏軟。另一方面，１０年期美國債息率下滑至一個月前的水

平，降低了持有黃金的機會成本。現貨金升０﹒８３％至每盎司１８２９﹒３美元。紐約期貨上

漲０﹒８％，報每盎司１，８２８﹒６美元。

其餘貴金屬方面，白銀上升１﹒２％，報每盎司２３﹒３０美元，鉑金漲０﹒４％至報每盎

司９６５﹒１０美元，鈀金跌３％至每盎司１，９０６﹒２７美元。（ｈｌ）

