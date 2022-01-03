《牛熊志選－陳其志》資金部署美團、快手好倉

《牛熊志選》中概股年底前最後半個交易日顯著反彈，帶動恒指裂口升越２０天線至

２３５００點，短期形成「一浪高於一浪」的反彈形態，如明年開首能沿著此平均線整固，或有

望順勢挑戰５０天線約２４５００點附近。恒指牛熊證資金流情況，截至周四（３０日）過去５

個交易日，恒指牛證合共錄得約５３２６萬港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則

累計約３８８６萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證

街貨主要在收回價２２４００點至２２６９９點之間，累計相當約３７４６張期指合約；熊證街

貨主要在收回價２３５００點至２３７９９點之間累計了相當約２３４８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１８﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒１個波幅點至２１﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降２﹒５個波幅點至１９﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

２５﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至３４﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降２﹒４個波幅點至２８﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下跌０﹒４個波幅點至２７﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至

１８﹒８％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２４﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至１８﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒５個波幅點至３０﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２２﹒３％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，快手（０１０２４）的相關認購證及牛證合共錄得

約２５９３萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的快

手認購證為行使價約８５元至１０９元附近的中期價外條款，實際槓桿約２﹒７倍至４﹒５倍；

牛證方面，資金留意收回價６５元至６６元之間的較貼價條款，收回距離約８﹒２％至

１０﹒１％，槓桿約５﹒６倍至７﹒３倍。另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄

得約１２１１萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２６０元至２６９元附近的中長期及長期價

外條款，實際槓桿約６倍至６﹒８倍；牛證方面，資金留意收回價２００元至２１２元之間的較

貼價條款，收回距離約７﹒０％至１２﹒２％，槓桿約６﹒９倍至１０﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內港交所的相關認沽證及熊證合共錄得約６４４萬元資金淨流入部

署。港交所認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４２８元附近的中期價外條款，實際槓桿

約８﹒５倍至９﹒３倍；熊證方面，資金主要留意收回價４７０元至４８０元附近的條款，收回

距離約３％至５％，槓桿約１５﹒８倍至１８﹒７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志

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