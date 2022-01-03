《運籌帷幄－梁業豪》先看恒指周線圖形勢會否正式轉好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬顯著

向淡。２０２２年港股開始交易了，跌浪持續了１０個多月後，長期向淡的勢頭何時結束應為投

資者最關注的。若論累積下跌的時間與累積跌幅，港股的確具備正式回升的條件；本欄依然認為

，即使跌浪仍未見底，大市的再跌空間料亦只屬有限，且估計好友很快便會於近期低位之下大舉

反攻。正路而言，本年首季將會是中期轉角位出現的時刻，惟條件是不再出現新重大利淡消息。

筆者的ＷＢＲ分機系統顯示，近期港股的上升動力逐漸增強，短、中、長線的市場參與者均

可上調實際持貨量。當然，於恒生指數陰陽燭月線圖上各主要技術分析指標皆仍屬利淡時，我們

只宜審慎看好，切勿認定後市必升。此外，大家應該明白，於長期市況轉勢前，中期市況會先行

轉勢；因此，各位現應開始加倍留意恒指月線圖形勢會否正式轉好。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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