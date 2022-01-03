  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》先看恒指周線圖形勢會否正式轉好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬顯著
向淡。２０２２年港股開始交易了，跌浪持續了１０個多月後，長期向淡的勢頭何時結束應為投
資者最關注的。若論累積下跌的時間與累積跌幅，港股的確具備正式回升的條件；本欄依然認為
，即使跌浪仍未見底，大市的再跌空間料亦只屬有限，且估計好友很快便會於近期低位之下大舉
反攻。正路而言，本年首季將會是中期轉角位出現的時刻，惟條件是不再出現新重大利淡消息。
　　筆者的ＷＢＲ分機系統顯示，近期港股的上升動力逐漸增強，短、中、長線的市場參與者均
可上調實際持貨量。當然，於恒生指數陰陽燭月線圖上各主要技術分析指標皆仍屬利淡時，我們
只宜審慎看好，切勿認定後市必升。此外，大家應該明白，於長期市況轉勢前，中期市況會先行
轉勢；因此，各位現應開始加倍留意恒指月線圖形勢會否正式轉好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning03/01/2022
溫傑：一月開局難大升，暫上望最多23800
財經熱話03/01/2022
【虛幣世界】期權結算日後比特幣靠穩，柴犬幣推出DAO測試版
香港要聞31/12/2021
【新冠肺炎】首現Omicron本地傳播　農曆年前入食肆須打針
中國故事31/12/2021
《神州經脈》製造業PMI靚麗　滬指年漲近半成　外資加倉刷新高
財經熱話31/12/2021
【回顧展望－有板你睇】恒指全年虎頭蛇尾 來年首季有咩危機？
中國故事31/12/2021
【回顧展望－暗潮洶湧】滬指六年新高背後：兩度崩盤明星基金觸礁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金