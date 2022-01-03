《一周攻略－周進略》關於回顧展望的回顧展望

《一周攻略》一年伊始，首先祝各位新年進步、身體健康、出入平安，在金融市場馳騁戰無

不勝。

年末年首，指定動作是回顧展望，財經文章，幾無例外。然則，此番動作，除了是應酬，是

否真有必要。近年愈來愈多人，對於如此作風，不無批評。



＊回顧主觀解讀，小心文過飾非＊



事實上，如果真要考究起來，大家看看歷來的回顧展望，其實表現如何？回顧已經發生的，

按理應該準確無誤，絕對客觀吧？非也，非也。出於角度不同，亦難免主觀解讀，甚至為本身失

誤文過內飾非，盡屬人之常情。

至於展望，可真是令人尷尬的多，幾許真的料事如神？反而多數像是２０２０年開始，一個

新事物出現，大家忽然面對不明朗因素出現，手足無措多的是。說起來，也不能怪大家，皆因邏

輯上，若可提早於去年末或今年初便已得知的，便一早已反映在金融行情上，甚至不必所有人都

知道，只要有人知道，基於圖利的誘因，自然會陸續把資訊反映，故此，即使年初已知，但年中

或年末，其發展的行情，又未必真的如年初般打擊大，上述的２０２０年便是明證。



＊通脹預期催生，想像空間收窄＊



至於２０２１年，大家起初以為，是２０２０年的延續。不錯，疫情有改善，皆因疫苗已陸

續接種，而即使歐美人士，亦在疫情的大幅度擴散之下，不得不提高安全意識。然而，事態一直

發展的是，疫情好了，需求急升，供應未至，所謂通脹預期，竟然在一個偶然的因素之下，突然

出現，而過去十多年，任憑美聯儲等一眾央行大力催谷，亦無法真的形成。

如此一來，資產市場雖無２０２０年上半年的急勁大上大落，但對於投資者的打擊，由

２０２１年首開始，卻有過之而無不及。大家原本沉醉在資金無窮支撐下，可以把想像空間夠多

的炒個不亦樂乎，未有盈利的新經濟概念股有之，未有業務在手的ＳＰＡＣ有之，未有實際用途

的加密貨幣有之，各適其適。



＊不用真加息，債息早見兆＊



然而，就在上述通脹預期陸續白熱化，投資者面對加息風險，甚至不用等央行大員，又甚至

央行大員本身都不信通脹可以如此這般誕生，便已自行在債息上自行調節，完成了上述，只要有

人知道某些事情，便會陸續反映在行情上的動作。

無論如何，如今踏入２０２２年，說變，一切都在變，就正如目前變種病毒肆虐，大家是否

要為本來好端端的復甦勢頭改變一下？說變，也包括美聯儲的口風，去年第四季已去除暫時性通

脹的字眼，也在最新的議息活動中，讓大家透過點陣圖，發現局方已經與外界的想法一致，原本

押注於此的，終於可以在消息落實便出貨，獲利回吐一番。



＊以年首估全年，統計雜音居多＊



同樣地，踏入２０２２年，若要說不變，其實上述年末年首的預測，一樣要面對千載不變的

規律，就是如果年首所說的是那麼重要，則大家早已押注於此，不必等地事態演變至年末才進行

，故此，大家對於年末年首的展望，姑妄聽之好了，反而回顧，尤其是對本身的投資表現，以至

過程中的檢討，其實才是真正可以把握的事物，大家可不要浪費了真金白銀買回來的教訓才好。

整體而言，投資者應有心理準備，過去兩三周所謂節日氣氛之下交投淡靜的局面，相信不用

等多久，便會有所改變，真正以利之先行的市場人士，不會真的放假不歸，只要有空間獲利，今

時今日，馬上便可行動，不要太在意所謂這些節日因素的影響，更要留意所謂年初表現反映全年

的預測，往往是統計數據上的雜音，多於真正有用的規律。《經濟通通訊社特約分析師 周進略

》（本欄逢周一刊出）



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