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即市新聞

03/01/2022 09:21

《套期保值－蕭猷華》展望２０２２年，港股何去何從？

　　《套期保值》２０２１年港股最後一個交易日，恒指反彈２８５點，收報２３３９７點，全
年累計下跌３８３４點，大幅跑輸環球股市。展望２０２２年，港股能否修復失地，還要看多方
面因素，包括內地監管政策、中國恒大危機、人行貨幣政策取向、環球通脹、美國聯儲局加息預
期、本地變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ、中港能否順利通關、地緣政治包括台海局勢等。
　　當然，以上因素存在很大變數，從樂觀方向，內地監管機構經過上年嚴控之後，壓抑了經濟
增長，某程度上預期今年監管仍在，但力度可能減弱，內地政策有望向寬鬆方面傾斜，亦不排除
為保經濟，將會放鬆貨幣政策，以支持實體經濟，特別中小微企。此外，監管風暴最壞的情況可
能已出現，外資對港股市場的看法有機會轉為積極。
　　另一方面，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ雖然肆虐，全球經過兩年疫情困擾，大家漸漸習慣與病
毒共存，各地政府不斷催谷疫苗接種，加上全球藥廠研發更多藥物治療。與此同時，醫學界普遍
認為疫情一般不會超過三年，原因是除了大部分人接種了疫苗之外，愈來愈多人受到感染後而產
生抗體，病毒威力減弱，逐漸就像一般感冒一樣，預期對金融市場影響不足為懼。
　　不過，疫情對環球供應鏈短期仍然存在，可能有加劇機會，直接影響通脹升溫，美國聯儲局
去年１２月已經加快縮減買債規模，倘若供應鏈持續緊張，美聯儲可能加快加息壓抑通脹，對環
球股市將會造成影響。
　　港股方面，展望２０２２年，目前估值被低估，很多優質藍籌股估值吸引，阿里巴巴
（０９９８８）、騰訊（００７００）、小米（０１８１０）已跌至很低水平。另一方面，恒生
指數的ＰＢ　Ｖａｌｕｅ均值已跌至一倍左右，屬於歷史低位。政策方面，市場普遍認為監管已
趨向穩定，為港股提供堅實的基礎。雖然暫時缺乏利好催化劑，但下跌空間肯定有限，從長遠角
度，筆者認為港股已經迎來布局的好時機。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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