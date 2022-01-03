《套期保值－蕭猷華》展望２０２２年，港股何去何從？

《套期保值》２０２１年港股最後一個交易日，恒指反彈２８５點，收報２３３９７點，全

年累計下跌３８３４點，大幅跑輸環球股市。展望２０２２年，港股能否修復失地，還要看多方

面因素，包括內地監管政策、中國恒大危機、人行貨幣政策取向、環球通脹、美國聯儲局加息預

期、本地變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ、中港能否順利通關、地緣政治包括台海局勢等。

當然，以上因素存在很大變數，從樂觀方向，內地監管機構經過上年嚴控之後，壓抑了經濟

增長，某程度上預期今年監管仍在，但力度可能減弱，內地政策有望向寬鬆方面傾斜，亦不排除

為保經濟，將會放鬆貨幣政策，以支持實體經濟，特別中小微企。此外，監管風暴最壞的情況可

能已出現，外資對港股市場的看法有機會轉為積極。

另一方面，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ雖然肆虐，全球經過兩年疫情困擾，大家漸漸習慣與病

毒共存，各地政府不斷催谷疫苗接種，加上全球藥廠研發更多藥物治療。與此同時，醫學界普遍

認為疫情一般不會超過三年，原因是除了大部分人接種了疫苗之外，愈來愈多人受到感染後而產

生抗體，病毒威力減弱，逐漸就像一般感冒一樣，預期對金融市場影響不足為懼。

不過，疫情對環球供應鏈短期仍然存在，可能有加劇機會，直接影響通脹升溫，美國聯儲局

去年１２月已經加快縮減買債規模，倘若供應鏈持續緊張，美聯儲可能加快加息壓抑通脹，對環

球股市將會造成影響。

港股方面，展望２０２２年，目前估值被低估，很多優質藍籌股估值吸引，阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）、小米（０１８１０）已跌至很低水平。另一方面，恒生

指數的ＰＢ Ｖａｌｕｅ均值已跌至一倍左右，屬於歷史低位。政策方面，市場普遍認為監管已

趨向穩定，為港股提供堅實的基礎。雖然暫時缺乏利好催化劑，但下跌空間肯定有限，從長遠角

度，筆者認為港股已經迎來布局的好時機。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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