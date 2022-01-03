【中藥補身】西藥唔掂轉煲中藥？專家料中國中藥（５７０）煲唔耐

《經濟通通訊社記者葉嘉兒３日報道》在２０２１年最後一個交易日，除了中概股狀態大勇

，中藥股亦再落鑊！事隔一個周末，年份變更了，部份中概股亦回吐了，但中藥股走勢依然強勁

。內地建議將符合條件的中成藥等納入醫保藥品目錄，現代中藥（０１６４３）率先跑出！根據

《經濟通ＨＶ２報價系統》，現代中藥在醫療保健行業中稱霸，半日升近２２％。而去年１２月

１０日掛牌的固生堂（０２２７３），上市不足一個月已錄得逾５１％升幅。中藥股有沒有條件

成為今年焦點之一？



＊中成藥等獲納入醫保＊



中醫藥管理局刊登《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》，提出將符合條件的中

藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫保藥品目錄；將經國家談判納入醫保目錄的中成藥

配備及使用納入監測評估，充分利用「雙通道」藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定

點零售藥店，保障參保群眾用藥需求，亦加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。

另外，由湖北牽頭的１９省（區、市）組成的內地省際聯盟，開展的中成藥集中帶量採購工

作，一共１５７間企業的１８２個產品參與競價，採購規模近１００億元人民幣。上月２４日公

布中標結果，最終９７間企業、１１１個產品中選，中選率達６２％，擬中選價格平均減價幅度

為４２﹒２７％，最大跌幅近８３％。

在不明朗因素消除下，多隻中藥股上周在三日半市下，均錄雙位數升幅，包括固生堂、中國

中藥（００５７０）、同仁堂科技（０１６６６）及現代中藥集團。

不過，在此之前，中藥股的升浪已開展。一方面，由於上市中藥非處方藥企製定股權激勵計

劃，將考核目標設置調高，反映行業業績增長樂觀。另一重要原因，便是中成藥加價消息。藥材

價格近月上升，１２月份以來，太極集團、華潤三九等上市公司紛紛宣布產品加價一至兩成。當

中同仁堂科技旗下「安宮牛黃丸」由７８０人民幣加價一成至８６０人民幣，為２０年來第三次

加價。需知道，天然中藥原材料受氣候、疫情等因素影響，去年７月河南暴雨成災，疫情反覆均

影響產量。翻查去年１１月數據，稀缺性名貴藥材如地黃價格按年升幅高達３２０％。



＊關注中藥價格上升轉嫁予消費者的能力＊



本港上市的中藥股份，由１２月１０日（由於固生堂自當日起上市）至今，以中國中藥的升

幅最為凌厲，其亦是大摩心水。

該行上周二（２８日）發表短期策略報告，讚好中國中藥於２０２０－２０２３年盈利複合

增長強勁，下季旗下中藥顆粒產品上調產品售價機會大，故估值有望提升，市佔率有望增加。大

摩又指，中國中藥目前預期市盈率僅７倍，明顯被市場低估，目標價看６﹒３元，未來４５日上

升機會最高達八成。而中國中藥現價已較大摩報告發表當日漲近４３％，距離目標價尚餘７％水

位。

要留意，產品漲價並不意味企業盈利情況直接好轉，情況恰如去年的芯片荒。光大新鴻基財

富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》中

表示，關注原材料價格上升成本能否轉嫁予消費者，提醒投資者整體行業尚待觀察。他以中國中

藥的走勢分析，料股價若突破去年７月初的高位５﹒５２３元，可上望６元。截至半日收市，中

國中藥已到價，一度高見６﹒０８元，創２０１８年７月以來高位。



＊聖諾醫藥升勢過急，宜定止賺位＊



中藥股洋洋得意，但西藥股卻鬱鬱不得志。半新股聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）於上周四

（３０日）上市，兩日已較招股價６５﹒９元飆升３８％，可惜今日半日回吐２％。值得留意，

聖諾醫藥屬未有盈利的生物科技股，俗稱「Ｂ仔股」，仍處於虧損期，產品仍未全面商業化。

溫傑認為，聖諾醫藥質素好，惟目前升勢過急，不宜追入，持貨的短線投資者可考慮於高位

回落１０％止賺。

