《盤後部署》料大市走勢仍弱，商湯股價炒高不宜進場

《經濟通通訊社３日專訊》踏入２０２２年，港股未能「攞頭威」。高開２５點，曾升

１８１點，惟後來調頭下跌，半日低收１４４點，報２３２５２點。午後跌勢未止，曾跌２０３

點。ＡＴＭ未能延續上個交易日的升勢，阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒２８％，美團

（０３６９０）及騰訊（００７００）就分別微跌０﹒８９％及０﹒６６％。體品股受沽壓，申

洲（０２３１３）挫７﹒８１％，為全日表現最差藍籌，安踏（０２０２０）及李寧

（０２３３１）分別跌１﹒８８％及０﹒８１％。中醫股繼續炒作，中生製藥（０１１７７）升

２﹒９３％，為表現最好藍籌。

恒指低收１２２點，報２３２７４點。主板成交６９９﹒８１億元。國企指數報８１８８，

跌４７點或跌０﹒５８％。恒生科技指數報５６４０，跌３０點或跌０﹒５４％。



＊未持商湯，不宜高追＊



大市方面，恒指在上年年終交易日高收後缺乏承接力，今天成交額雖較上日多１２３﹒６億

元，惟繼續少於１０００億元，交投偏為淡靜。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，今天騰訊、美

團及阿里巴巴的大戶主動買入比率分別為５１％、４６％及４７％，大戶似乎仍未重新熱衷買入

ＡＴＭ。從日線圖來看，ＡＴＭ同樣在上日升穿２０天線後回落，相信短期仍在該平均線有阻力

，走勢上料繼續乏力。

首掛高收的商湯走勢繼續強勁，今天更以上市新高收市，報７﹒７５，急升４０﹒９１４％

。不計手續費，ＩＰＯ持貨者一手帳面賺３９００元。全日成交額３１﹒６６億元，比同日首掛

的泉峰（０２２８５）的１﹒５３億及聖諾醫藥（０２２５７）的２３０４萬高出１０倍以上。

看１分鐘圖，股價於下午３時１０分左右出現一支大陰燭，但之後未見再急跌，反而在３時４０

分左右出現兩支大陽燭，逐步升至上市收高收市，而散戶主動淨買入比例達４２％，可見不乏散

戶全力進場。

只不過，上個交易大戶主動買沽比率為６７：３３，對比今天的５５：４５有明顯分別，大

戶進場意欲大幅減少，而１４天ＲＳＩ已經去到８０的超買區水平，連日升勢都反映高度炒買。

事實上，市場普遍認為商湯估值約６至８元，現價計與此目標非常接近，加上公司面對美國制裁

的風險仍在，未有持貨者不宜高追「湊熱鬧」，免得飲不到「靚湯」之餘，更因手接熱湯弄得一

身「傷」！（ｅｒ）

