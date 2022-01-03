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03/01/2022 13:49

【國際要聞】美烏首腦通電話，支持外交解決烏克蘭危機

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國總統拜登周日與烏克蘭總統澤連斯基通電，重申美國對烏克
蘭主權的支持。拜登稱，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國及其盟友和夥伴會作出果斷回應。
　　美烏雙方均一致支持透過外交努力來化解危機。烏克蘭則加強對俄羅斯反制，國會上周六通
過《內河交通法》，禁止俄羅斯船隻進入烏國內河。（ｊｆ）

　

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