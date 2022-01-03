【外圍經濟】美國投資級債劵去年回報不及垃圾債

《經濟通通訊社３日專訊》美國投資級別債券在去年的回報不及垃圾債劵。彭博美國投資級
別指數顯示，去年的總回報為－１﹒２％，是該指數２０１８年設立以來最差的表現。而在
２０２０年聯儲局入市時，該指數的總回報是９﹒９％。
與此相比，彭博美國高收益債劵指數去年錄得５﹒３％回報，是連續第３年獲利。此外，標
普槓桿貸款指數的回報為５﹒１８％，是２０１９年該指數設立以來的最佳表現。（ｊｆ）
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