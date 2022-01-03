《台股攻略－黃振宇》台積電撐市，台股今日收紅盤

《台股攻略》今日（３日）為台股２０２２年第一個交易日，台積電撐市，令大市曾一度大

升，但鋼鐵及航運股受壓，指數最終升５２點，以１８２７１點收紅盤，成交金額為新台幣

３２５１﹒２８億元，三大法人合共淨買入新台幣１６５﹒５８億元。

電子股方面，台積電走強，收新台幣６３１元，升２﹒６％，市值攀升至新台幣１６﹒３６

兆元，而其相關供應鏈股份則紛紛下挫，信紘科跌超過７％，中砂跌５％，帆宣及三福化六跌跌

超過２％，僅永光升４﹒２％。大立光將於下周三（１２日）除息，亦將在１月中旬舉辦法說會

，其股價收新台幣２５１０元，升１﹒４％；鴻海、聯發科、瑞昱及友達均未能跟隨大市上升，

均跌１％至３﹒４％。美國聯邦海事委員會於上周五（３１日）調查貨運三雄的萬海，令股價收

新台幣１８７﹒５元，跌超過５％，消息亦引發航運股份受壓，陽明收新台幣１１４﹒５元，跌

５﹒４％；長榮收新台幣１３９﹒５元，跌２﹒１％。散裝航運股全線下挫，四維航、中航及志

信等跌超過２％。航空雙雄的華航跌４﹒５％，長榮航跌３﹒９％。鋼鐵股同樣走弱，中鋼收新

台幣３５元，跌１％；中鴻、大成鋼、第一銅、海光、新光鋼、燁興、春源、春雨、燁輝及聚亨

均跌１％至３％。受惠宅經濟帶動，東森對今年營運展望樂觀，其董事長廖尚文表示，看好旗下

東森新聞雲於今年將轉虧為盈；東森寵物雲將在今年持續擴大規模，再開４０間店，今日股價漲

停，收新台幣３６﹒３５元。外資今日發表報告指出，伺服器遠端管理晶片（ＢＭＣ）大廠信驊

受惠美、中地區強勁需求，今年總收入將增加３０％以上，毛利率亦因產品價格上升，可維持在

６５％以上，並調升信驊目標價至３６００元。

台股收紅盤，電子權值股仍是撐市主流，傳統產業的航運及鋼鐵股份則普遍震盪，建議投資

者在選股上，可留意今年市場聚焦的半導體、智能製造及綠色製造等相關股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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