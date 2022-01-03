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即市新聞

03/01/2022 09:02

【虛幣世界】期權結算日後比特幣靠穩，柴犬幣推出ＤＡＯ測試版

　　《經濟通通訊社記者李皆穎３日報道》在上周五比特幣期權結算日後，加密貨幣市場未見有
太大波動，雖然略有輕微回升，但未能突破四萬八關口。分析師指目前加密貨幣市場仍處於假期
氣氛，預計短期還在四萬六至四萬八美元浮動，據估計上周五有價值約８６﹒７億美元的比特幣
及以太幣期權合約到期。
　　另外，柴犬幣團隊推出了中心化自治組織　（ＤＡＯ）　的測試版，以賦予用戶更多權力來
決定　ＳｈｉｂａＳｗａｐ　平台上的加密項目和配對。這款名為「Ｄｏｇｇｙ　Ｄａｏ」使用
「階段式」指標及分階段的方法運行，第一階段名為「ＤＡＯ　１」，此階段將專注於為社區提
供直接的權力，以決定　ＳｈｉｂａＳｗａｐ　ＷＯＯＦ　池上的加密項目和配對，以及　＄
ＢＯＮＥ　獎勵將如何分配。
　　虛擬貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報４７０３４﹒９８元（美元．下同），
跌０﹒５３％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３８０５﹒１３元，跌０﹒６０％；艾達幣
報１﹒３６元，跌１﹒２３％；瑞波幣報０﹒８５元，跌０﹒８０％。

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