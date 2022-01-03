《談國論企－黎偉成》經濟今年料增５﹒４％合理良佳

《談國論企》中國經濟於２０２２年仍會面對惡疫續肆虐環球、美國糾眾對華圍堵攬炒的挑

戰，而國際的運輸樽頸使供應鏈缺乏、糧產供未必可應求等多重問題困擾，國內生產總值ＧＤＰ

同比增長能夠達到５﹒４２５％，屬全理甚至良佳的表現。此因中國中央充分認識、評估和制訂

出應對之法，並在現有強大基礎，建立全國組一大市場，先做好「國內大循環」，再穩步發展「

國內外雙循環」，穩中有進。估計中國的ＧＤＰ於２０２１年全年達９﹒２７５％。



＊可化解惡疫與美攬炒之困保穩中有進發展＊



必須指出的，中國於新的一年的發展和所面對的問題，比過去一年絕對有增無減，特別是（

甲）新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症，即使在世界各地肆虐凡兩年，相信會進一步惡化，理由為

（１）以美

、英等歐美主要國家的政客輕視、乏力防控惡疫，使疫情反覆轉壞，如引發新一波的全球大流行

，對各國或地區政經會是更大的衝擊；另一個重大問題，是（２）世界各地現時供人接種的是「

緊急應用」的疫苗，並非成熟，因新的疫苗傳統上經過５年的三期臨床試驗，始有效有用，而相

關疫苗推出僅兩年，按理屬第一期臨床試驗之物，故要確確切切的平伏疫情，顯然還需要多兩至

三年，才竟全功。千萬不要掉以輕心。

和（乙）中國面對美國圍堵、攬炒劣行不斷升級，拜登甚之於「混世魔王」特朗普，似乎有

意聯群結隊「滅絕」惡思，彰彰明甚。布林肯，陰陰在惡搞，要認真對付布林肯。

由是中國在２０２２年面對的以疫情、美國為主的外來壓力和挑戰，肯定是相當沉重，但本

國有相當不少內在良性因素，支持經濟社會以「穩字當頭，穩中有進」的總基調繼續發展。重點

有：

最重要的，當然是（一）疫情，於２０２１年四季度開始再在中國暫可視作有限度散發，而

中國嚴陣以應，國務院副總理孫春蘭親赴疫情嚴重的陝西省治控惡疫，所採取的措施相當嚴厲，

料很快會取得預期成效。唯是中國在２０２２年需要更為嚴格有效地落實「外防輸入」的工作，

以確保「內防擴散」達標。此為重中之重。

只要確切地做好內與外的防疫工作，中國經濟社會在２０２２年的發展，是予人以良性寄望

的，因（二）中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平，於

２０２１年１２月１７日指出的「要加快建設全國統一大市場」，特別是在制度建設上要立破並

舉，以結合區域發展大戰略、區域協調發展戰略實施，以優先開展統一大市場建設工作，發揮示

範引領作用。不僅為中國以至全世界的經濟建設和發展的創舉，同樣重要的是在惡疫肆虐、拜登

加劇對華圍堵攬炒的情況底下，強化「國內大循環」，再伺機加大發展「國內外雙循環」之策，

明智！

再評估（三）中國經濟社會在新一年的發展，最重要的是（Ｉ）要做好保就業、增收入工作

，以強有力保證消費、工商業經營等內需穩定發展。估計中國的城鎮新增就業會達１２００萬人

，全國城鎮調查失業率４﹒８％至５％。



＊建全國統一大市場促內需挺經濟抗外患＊



預期各主要經濟領域的發展，為（ＩＩ）社會消費品零售總額，全年的平均同比增長會達到

５％至６％，其中規模以上商品零售增６﹒５％至％７﹒５％，全國網上實物商品零售升幅

１３％，和佔比達２５％。餐飲有可能由上年之跌轉微升。

（ＩＩＩ）全國規模以上工業增加值同比增長６﹒５％，結構會保持一定程度的改進。尤其

是高技術製造業的增加值於全年平均增１６％，其中新能源汽車產量同比增長１倍、工業機器人

增量２９％和集成電路亦有１２％的升幅。

此使（ＩＶ）全國固定資產投資（不含農戶），亦有相對理想的發展和表現：於２０２２年

同比增長４％至５％，其中製造業固投增１３。％，乃受高技術產業的投資增長的剌激，包括高

技術製造業中的計算機及辦公設備升幅、電訊及及通信設備的固投快增，和（２）高技術服務業

亦保相對快速的固投，電子商務服務、檢驗檢測服務業。

需要注意的，為（四）對外貿易，會面對相當多的壓力與挑戰，特別是來自美國的千方百計

打壓，和海上運輸、以生產用供應鏈等問題也相當沉重。但中國對東盟、歐盟等兩大貿易夥伴的

雙邊貿易仍會保持快速的增長，對美國的貿易存困仍有可增之道。

我估計中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年的同比增長會達到５﹒４２５％（見表），在

２０２０年預期增９﹒２７５％的高基數底下，算是相當不錯的表現，尤其是今年一季度的增幅

有可能回落至３﹒３％，乃受困於２０２０年首季飆升１８﹒３％之所致，而２０２０年一季度

受疫情衝擊出現有統計數據以來的首見負增長６﹒８％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２２ ＊３﹒３０ ＊５﹒４０ ＊６﹒２０ ＊６﹒８０ ＊５﹒４２５

２０２１ １８﹒３０ ７﹒９０ ４﹒９０ ＊６﹒００ ＊９﹒２７５

２０２０ －６﹒８０ ３﹒２０ ４﹒９０ ６﹒５０ ２﹒３０

２０１９ ６﹒４０ ６﹒２０ ６﹒００ ６﹒００ ６﹒００

２０１８ ６﹒８０ ６﹒７０ ６﹒５０ ６﹒４０ ６﹒６０

２０１７ ６﹒９０ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１６ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒８０ ６﹒７０

２０１５ ７﹒００ ７﹒００ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１４ ７﹒４０ ７﹒５０ ７﹒３０ ７﹒３０ ７﹒４０

２０１３ ７﹒７０ ７﹒５０ ７﹒８０ ７﹒７０ ７﹒７０

２０１２ ８﹒１０ ７﹒６０ ７﹒４０ ７﹒９０ ７﹒８０

２０１１ ９﹒７０ ９﹒５０ ９﹒１０ ８﹒９０ ９﹒２０

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

（＊為預計數字）



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