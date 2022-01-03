《異動股》小鵬及理想去年交付量倍增，股價分別升近５％及近２％

《經濟通通訊社３日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升４﹒５６％，報１９４﹒８元，
該股成交約２萬股，涉資４１７萬元；理想汽車（０２０１５）升１﹒８７％，報１２５元；吉
利（００１７５）升０﹒９４％，報２１﹒５元；比亞迪（０１２１１）升０﹒５３％，報
２６８元。
中國造車新勢力「蔚小理」蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車齊公布２０２１年銷量。小鵬交
付９８１５５輛勁增２﹒６倍，穩居「蔚小理」銷量冠軍；理想交付９０４９１輛，增
１７７﹒４％。
小鵬汽車表示，１２月交付量１６０００輛，同比增１８１％；第四季度累計交付量達
４１７５１輛，環比增６３％，同比增２２２％。截至２０２１年底，小鵬汽車歷史累計交付量
已突破１３萬輛。
理想汽車則稱，１２月交付１４０８７輛理想ＯＮＥ，同比增１３０％；四季度共交付
３５２２１輛，環比增４０﹒２％，同比增１４３﹒５％。自交付以來，理想ＯＮＥ累計交付量
已達１２４０８８輛。
現時，恒生指數報２３５１０，升１１２點或升０﹒４８％，主板成交６﹒１４億元。國企
指數報８２８６，升４９點或升０﹒６０％。恒生科技指數報５７０４，升３３點或升
０﹒５９％。
即月期指新報２３５６９，升１１８點，高水５８點。即月國指期貨報８３０７，升４０點
，高水２１點。即月科指期貨新報５７２０，升２點，高水１６點。
上證綜合指數報３６３９，升２０點或升０﹒５７％，成交４３３４﹒９０億元人民幣。
深證成份指數報１４８５７，升６１點或升０﹒４１％，成交２７７５﹒１２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小鵬汽車（０９８６８） １９４﹒８元 升４﹒５６％
理想汽車（０２０１５） １２５元 升１﹒８７％
吉利（００１７５） ２１﹒５元 升０﹒９４％
比亞迪（０１２１１） ２６８元 升０﹒５３％
廣汽（０２２３８） ７﹒７３元 升０﹒５２％
長汽（０２３３３） ２６﹒８５元 升０﹒１９％
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（ｅｒ）
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