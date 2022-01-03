《外匯達仁－盧楚仁》歐元日圓均弱，美匯易升難跌

《外匯達仁》環顧外匯市場分析員對今年美元睇法仍然分歧，睇好的當然是依據美國聯儲局

即將展開加息周期，但睇淡的認為美元去年的升勢已經反映了未來加息周期的開始，所以一旦開

始加息美元便會出現反高潮。另一重點主要是認為今年其他央行也會開始加息，所以這些非美貨

幣會開始轉強。



記得去年初美元幾乎在一面倒睇淡下轉勢，筆者仍然像去年初一樣睇好來年美匯指數的走勢

，亦相信美元對大多數非美貨幣亦會造好。首先美元在去年下半年的升勢，主要是聯儲局退市所

帶動，並非全部由加息概念所帶動。而且大家忽略一個重點，未來聯儲局的加息周期有機會維持

在兩至四年之間，絕對不是一個短暫的加息周期。



ＣＭＥ利率期貨顯示，今明兩年聯儲局會合共加息六次。以目前來說，相信聯儲局的加息力

度是眾多主要央行中最鷹派的。所以這方面對美元匯價有一定的優勢，相信其他主要央行就算今

年開始加息，相信力度遠不及聯儲局。估計這些央行在加息前，不排除相關匯價可能有所回升，

但加息後相關貨幣的匯價便會失去支持。



相關分析亦忽略了美匯指數中最重要的成分，莫過於歐元和日圓。佔５７％的歐元，相信歐

洲央行今年加息的意欲一點都不大，主要是歐洲經濟遠不及美國這麼強勁，甚至乎開始出現滯脹

，而且土耳其里拉危機，和馬克龍有機會在４月的法國大選中落敗，有關上述負面因素有機會持

續拖累及困擾歐元匯價。



另一方面，日本央行比起歐洲央行更加鴿派，幾乎可以肯定的說２０２２年日本央行根本不

可能加息，相信套息交易員今年會集中火力以歐元和日圓作為融資貨幣。所以在歐元和日圓弱勢

的大前提下，美匯指數今年進入易升難跌的格局。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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